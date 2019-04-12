«Челсі» лише наприкінці матчу зломив опір «Славії» в Лізі Європи (відео)



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Єдиний м’яч лондонці забили на 86-й хвилині

«Челсі» наприкінці першого матчу чвертьфіналу Ліги Європи зумів забити єдиний м’яч «Славії» в Празі. Відтак лондонці мають перевагу виїзного голу перед відповіддю 18 квітня.

«Славия» (Чехія) – «Челсі» (Англія) – 0:1

Гол: 0:1 – Алонсо (86)

«Славія»: Коларж – Борил, Делі, Нгаду-Нгаджуй, Цоуфаль – Траоре, Краль, Шевчик, Стох (Змрхал, 64) – Олаїнка (ван Бурен, 82), Масопуст (Хушбауер, 74).

«Челсі»: Аррисабалага – Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо – Ковачич (Канте, 68), Жоржиньо, Барклі (Лофтус-Чік, 75) – Родригес (Азар, 59), Жиру, Вілліан.

Суддя: Цвайєр (Німеччина).

Попередження: Цоуфаль (83)

Гості більшу частину поєдинку контролювали м’яч, більше били по воротам. Однак господарі били влучніше – 3 удари в площину воріт проти одного до 86-ї хвилини.

Наприкінці зустрічі спрацювала прикмета про невикористані шанси. Англійці таки реалізували свій другий удар у площину. З подачі Вілліана Алонсо, забігаючи по центру карного майданчика влучно пробив головою.

Відтак завдання «Славії» на відповідь 18 квітня суттєво ускладнилося.