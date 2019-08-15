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    «Челсі» оштрафував спекулянтів квитками на 170 000 фунтів

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    Суперкубок УЄФА - «Челсі» оштрафував спекулянтів квитками на 170 000 фунтів
    Суперкубок УЄФА
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    Лондонці через суд змусили перекупників квитків відшкодувати збитки

    Лондонський «Челсі» стягне 170 000 фунтів штрафу з перекупників, які спекулювали квитками на Суперкубок УЄФА проти «Ліверпуля».

    Клуб подав 11 позовів проти осіб, яких вважає причетних до організованої злочинності, інформує The Times.

    «Клуб і надалі боротиметься з перекупниками. Ті, у кого будуть незаконно придбані квитки, не зможуть потрапити на стадіон», - говориться заяві клубу.

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    Квитки на матч за Суперкубок УЄФА коштували від 50 до 150 євро. Вони швидко закінчилися після початку офіційних продажів. Однак невдовзі біля стадіону їх пропонували за 3 000 євро.

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