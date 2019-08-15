  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ібрагімович зробив ефектний дубль в матчі МЛС (відео)

    • Розсилка
    Златан Ібрагімович - Ібрагімович зробив ефектний дубль в матчі МЛС (відео)
    Златан Ібрагімович
    Твіттер

    Шведський форвард забив 18 м’ячів у 20-ти матчах поточного сезону

    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович зробив дубль у матчі МЛС проти «Далласа» (2:0).

    Спочатку швед забив на 68-й хвилині, а потім на 82-й реалізував пенальті.

    Відтак у здобутку Ібрагімовича вже 18 м’ячів у 20 матчах поточного сезону МЛС. Наразі він іде третім серед найкращих бомбардирів чемпіонату.

    Читайте також: Віце-президент «Газпром-ліги»: Проблем з візитом московського «Спартака» в Україну не буде
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ