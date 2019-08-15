Ібрагімович зробив ефектний дубль в матчі МЛС (відео)
Златан Ібрагімович
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Шведський форвард забив 18 м’ячів у 20-ти матчах поточного сезону
Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович зробив дубль у матчі МЛС проти «Далласа» (2:0).
Спочатку швед забив на 68-й хвилині, а потім на 82-й реалізував пенальті.
THERE. WE. GO.@Ibra_official finishes off a beautiful team effort for his 17th of the season! #LAvDAL pic.twitter.com/qHLRfe6mrP— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2019
Відтак у здобутку Ібрагімовича вже 18 м’ячів у 20 матчах поточного сезону МЛС. Наразі він іде третім серед найкращих бомбардирів чемпіонату.
Unstoppable.@Ibra_official is money from the spot #LAvDAL pic.twitter.com/RTf2hQk8hH— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2019
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