Ібрагімович зробив ефектний дубль в матчі МЛС (відео)

Шведський форвард забив 18 м’ячів у 20-ти матчах поточного сезону

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович зробив дубль у матчі МЛС проти «Далласа» (2:0).

Спочатку швед забив на 68-й хвилині, а потім на 82-й реалізував пенальті.

THERE. WE. GO.@Ibra_official finishes off a beautiful team effort for his 17th of the season! #LAvDAL pic.twitter.com/qHLRfe6mrP