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    Рекордсмен Англійської Прем’єр-ліги оголосив про завершення кар’єри

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    Беррі у формі&nbsp;&laquo;Евертона&raquo;&nbsp; - Рекордсмен Англійської Прем’єр-ліги оголосив про завершення кар’єри
    Беррі у формі «Евертона» 
    Twitter Англійської Прем'єр-ліги

    В активі Беррі найбільша кількість зіграних поєдинків в Англійській Прем’єр-лізі

    Колишній півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної Англії Гарет Баррі вирішив завершити професіональну кар’єру в 39-річному віці.

    39-річний футболіст є вихованцем академії «Астон Вілли», якій віддав 11 років. Потім спортсмен перейшов у «Манчестер Сіті», з яким в 2011 році виграв Кубок Англії, а в наступному сезоні став чемпіоном Прем’єр-ліги. Далі півзахисник виступав за «Евертон» та «Вест Бромвіч», якому допоміг повернутися в Англійську Прем’єр-лігу за підсумками минулого сезону.

    Зазначимо, що Беррі належить рекорд Англійської Прем’єр-ліги за кількістю проведених матчів в історії турніру. На його рахунку 653 поєдинки в елітному англійському дивізіоні.

    Крім того, Беррі виступав за національну збірну Англії в якій взяв участь в 53 поєдинках.

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    Джерело: Англійська Прем'єр-ліга

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