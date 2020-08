Рекордсмен Англійської Прем’єр-ліги оголосив про завершення кар’єри

В активі Беррі найбільша кількість зіграних поєдинків в Англійській Прем’єр-лізі

Колишній півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної Англії Гарет Баррі вирішив завершити професіональну кар’єру в 39-річному віці.

39-річний футболіст є вихованцем академії «Астон Вілли», якій віддав 11 років. Потім спортсмен перейшов у «Манчестер Сіті», з яким в 2011 році виграв Кубок Англії, а в наступному сезоні став чемпіоном Прем’єр-ліги. Далі півзахисник виступав за «Евертон» та «Вест Бромвіч», якому допоміг повернутися в Англійську Прем’єр-лігу за підсумками минулого сезону.

Зазначимо, що Беррі належить рекорд Англійської Прем’єр-ліги за кількістю проведених матчів в історії турніру. На його рахунку 653 поєдинки в елітному англійському дивізіоні.

6️⃣5️⃣3️⃣



The highest appearance-maker in #PL history



Happy retirement to PL title-winner, Gareth Barry pic.twitter.com/hOj7AFRLjI