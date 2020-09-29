Чемпіон Європи з карате Горуна розпочав політичну кар’єру



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Серед хобі українського каратиста – стрибки з парашутом, катання на сноуборді, теніс Instagram Горуни

Титулований каратист пішов по шляху частини спортсменів, які пов’язали себе із політикою

Відомий український каратист Станіслав Горуна балотується у депутати Львівської міської ради від «Самопомочі» по виборчому округу номер один (Галицький район Львова).

За словами Горуни, він готовий до критики від людей через такий крок.

«Скоро буде цікаво! Як і казав, я йду в політику! Одразу попереджаю: готовий до хейту (мене це веселить) і готовий до провокацій (мене це драйвить)! Тому сміливіше - обов'язково вчепіть на мене стереотип низькосортності відомих вам політиків, підведіть всіх політиків під одну планку і мене туди ж! Також, праведно можете очікувати як я буду «псуватися» і робитися гіршим, бо заліз в те болото! Буду мати приємність вас в тому розчарувати!, - зізнався каратист. - 25 жовтня вибори! Моє прізвище буде в списку кандидатів від «Самопомочі!» Запам'ятайте «ГОРУНА!».

Скоро буде цікаво! Як і казав, я йду в політику!

Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.

Варто зазначити, що 31-річний каратист народився у Львові. Ставав чотириразовим переможцем серії турнірів K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017, 2018), шестиразовим чемпіоном України з карате, чемпіоном Європейських ігор в Мінську-2019, бронзовим чемпіоном світу 2014 року.

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