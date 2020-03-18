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    Україна здобула другу олімпійську ліцензію в карате

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    Тепер Станіславові Горуні і Анжеліці Терлюзі залишається сподіватися, що Олімпіада в Токіо відбудеться - Україна здобула другу олімпійську ліцензію в карате
    Тепер Станіславові Горуні і Анжеліці Терлюзі залишається сподіватися, що Олімпіада в Токіо відбудеться
    НОК України

    До Анжеліки Терлюги долучився Станіслав Горуна

    Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала список 32 спортсменів у різних куміте, які, увійшовши до топ-4 рейтингу кожної з категорій здобули перепустки до Токіо-2020.

    Тож завдяки рейтингу до одеситки Анжеліки Терлюги, яка достроково гарантувала собі ліцензію в куміте до 55 кг, у списку майбутніх олімпійців приєднався ще один український каратист Станіслав Горуна (до 75 кг).

     


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    Ці каратисти вже ґарантували собі місця в олімпійському Токіо

    Решта учасників Олімпіади визначиться за підсумками кваліфікаційного турніру в Парижі.

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    карате Олімпіада-2020 Анжеліка Терлюга Станіслав Горуна
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