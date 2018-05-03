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    Чемпіон Прем'єр-ліги України не потрапить у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів

    Майбутній переможець чемпіонату України «пролетів» повз тол-кошик групового раунду
    Стали відомі 9 клубів, які гарантовано зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. У груповому етапі візьмуть участь: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Наполі», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Баварія» і «ПСЖ». У перший
    • Сьогодні, 13:24
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    Майбутній переможець чемпіонату України «пролетів» повз тол-кошик групового раунду

    Стали відомі 9 клубів, які гарантовано зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.

    У груповому етапі візьмуть участь: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Наполі», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Баварія» і «ПСЖ».

    У перший кошик при жеребкуванні потрапляють переможці 7 кращих асоціацій в рейтингу УЄФА і чинний переможець Ліги чемпіонів.

    У разі, якщо переможець Ліги чемпіонів, виграв і свій національний чемпіонат, то місце, що звільнилося переходить найсильнішому клубу асоціації, яка знаходиться на восьмому місці.

    Зараз цю позицію займає Україна.

    «Баварія» вибула з Ліги чемпіонів, таким чином, переможець Прем'єр-ліги потрапить, швидше за все, до другого кошика при жеребкуванні групового етапу.

    Джерело: zbirna.com

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