Чемпіон Прем'єр-ліги України не потрапить у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів
- Сьогодні, 13:24
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Майбутній переможець чемпіонату України «пролетів» повз тол-кошик групового раунду
Стали відомі 9 клубів, які гарантовано зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів.
У груповому етапі візьмуть участь: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Наполі», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Баварія» і «ПСЖ».
У перший кошик при жеребкуванні потрапляють переможці 7 кращих асоціацій в рейтингу УЄФА і чинний переможець Ліги чемпіонів.
У разі, якщо переможець Ліги чемпіонів, виграв і свій національний чемпіонат, то місце, що звільнилося переходить найсильнішому клубу асоціації, яка знаходиться на восьмому місці.
Зараз цю позицію займає Україна.
«Баварія» вибула з Ліги чемпіонів, таким чином, переможець Прем'єр-ліги потрапить, швидше за все, до другого кошика при жеребкуванні групового етапу.
Джерело: zbirna.com