DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив

ЄС міг підтримати Трампа в обмін на гарантії для України

Європа ризикує залишитися «стороннім гравцем» під час війни на Близькому Сході

Європейський Союз міг спробувати домовитися з адміністрацією Дональда Трампа про підтримку на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України. Про це пише колумніст Deutsche Welle Дірк Еммеріх, передає «Главком».

На його думку, світ швидко змінюється, і ЄС поки що виглядає радше спостерігачем, ніж гравцем. Еммеріх наголошує, що в умовах, коли міжнародна політика дедалі більше визначається силою, Європі потрібно діяти жорсткіше і прагматичніше.

Саме тому, вважає він, Брюсселю варто було б розглянути угоду зі США. Йдеться про підтримку Трампа на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України.

«Євросоюз, схоже, є стороннім спостерігачем у грі в покер за сфери впливу. Будь то сектор Гази, Україна чи Іран – Брюссель мало що може запропонувати. У світі, який мислить виключно категоріями сили, ЄС потрібно було б націлитися на укладення твердої «угоди» з Трампом: надання йому підтримки на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України», – написав він.

Водночас ситуація у світі лише ускладнюється. Автор звертає увагу, що Росія зацікавлена у збереженні іранського режиму та, за його словами, може допомагати Тегерану розвідданими. Китай при цьому займає вичікувальну позицію, а сам Іран, попри війну, може навіть зміцнювати свої позиції.

У Європі ж дедалі більше говорять про нові ризики – від міграційних хвиль до загроз безпеці.

«Близький Схід у вогні підриває позиції України, зміцнює Росію і розхитує трансатлантичний альянс», – пише Еммеріх. На його думку, одного лише аналізу вже недостатньо, і ЄС має визначитися зі своєю роллю і почати діяти.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході.