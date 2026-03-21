Головна Світ Політика
search button user button menu button

DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС міг підтримати Трампа в обмін на гарантії для України
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Європа ризикує залишитися «стороннім гравцем» під час війни на Близькому Сході 

Європейський Союз міг спробувати домовитися з адміністрацією Дональда Трампа про підтримку на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України. Про це пише колумніст Deutsche Welle Дірк Еммеріх, передає «Главком».

На його думку, світ швидко змінюється, і ЄС поки що виглядає радше спостерігачем, ніж гравцем. Еммеріх наголошує, що в умовах, коли міжнародна політика дедалі більше визначається силою, Європі потрібно діяти жорсткіше і прагматичніше.

Саме тому, вважає він, Брюсселю варто було б розглянути угоду зі США. Йдеться про підтримку Трампа на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України.

«Євросоюз, схоже, є стороннім спостерігачем у грі в покер за сфери впливу. Будь то сектор Гази, Україна чи Іран – Брюссель мало що може запропонувати. У світі, який мислить виключно категоріями сили, ЄС потрібно було б націлитися на укладення твердої «угоди» з Трампом: надання йому підтримки на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України», – написав він.

Водночас ситуація у світі лише ускладнюється. Автор звертає увагу, що Росія зацікавлена у збереженні іранського режиму та, за його словами, може допомагати Тегерану розвідданими. Китай при цьому займає вичікувальну позицію, а сам Іран, попри війну, може навіть зміцнювати свої позиції.

У Європі ж дедалі більше говорять про нові ризики – від міграційних хвиль до загроз безпеці.

«Близький Схід у вогні підриває позиції України, зміцнює Росію і розхитує трансатлантичний альянс», – пише Еммеріх. На його думку, одного лише аналізу вже недостатньо, і ЄС має визначитися зі своєю роллю і почати діяти.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході. 

Теги: США Європейський Союз війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua