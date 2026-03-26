Російському музиканту Борису Гребенщикову загрожує покарання за нове громадянство: деталі

Борис Гребенщиков висловлювався проти війни Росії в Україні

Російський музикант Борис Гребенщиков отримав громадянство Великої Британії. Через це в Росії почали перевірку, артисту загрожує кримінальна відповідальність, пише «Главком».

Борис Гребенщиков визнаний в Росії іноагентом, він наразі мешкає за кордоном, а саме у Великій Британії. Нещодавно стало відомо, що артист разом зі своєю дружиною отримали громадянство Великої Британії.

Через те що музикант не повідомив МВД про отримання нового громадянства, правоохоронці почали перевірки, зокрема повідомляється, що Борису Гребенщикову може загрожувати кримінальна відповідальність. Про це йдеться у російському виданні ТАСС, яке посилається на правоохоронні органи.

Борис Гребенщиков отримав громадянство Великої Британії

Зокрема зазначається, що наразі триває перевірка того, чи надійшло повідомлення від музиканта про отримання громадянства Великої Британії. В Росії про нове громадянство Гребенщикова дізналися з британського реєстру звітності компаній.

У 2022 році Борис Гребенщиков разом із дружиною заснував компанію BG PLUS LLP. На той момент вони були зазначені в документах, як громадяни РФ. Однак згодом подружжя подали документи на зміни даних і отримали британське громадянство. Зокрема, Гребенщиков отримав нове громадянство у липні 2025 року, а його дружина у жовтні того ж року.

Відомо, що Гребенщиков виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україні. У червні 2023 музиканта в Росії визнали іноагентом. Росіянин висловлювався проти війни РФ в Україні.

До слова, Мін'юст Росії оновив реєстр іноземних агентів і включив до нього п'ятьох осіб, зокрема Ніну Хрущову, правнучку колишнього першого секретаря ЦК КПРС і голови Ради міністрів СРСР Микити Хрущова. Відомство вважає, що Хрущова, брала участь як респондент на інформаційній платформі, що належить іноземному джерелу.

Також повідомлялося, Мін'юст Росії оголосив українську журналістку Ірину Ромалійську «іноземною агенткою». Все через те, що її сторінках у соцмережах є деструктивні матеріали, зокрема про очільника Кремля Володимира Путіна.