Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії
Ворожі спецслужби стежили за українцями в Індії
Розвідувальні служби Росії передали індійській владі інформацію про пересування затриманих громадян України

Російські спецслужби передали індійській стороні дані стеження за групою українських громадян, затриманих у штаті Мізорам. За інформацією видання DW, саме російське «досьє» лягло в основу обвинувачень у співпраці з повстанськими угрупованнями М’янми, інформує «Главком».

Національне агентство розслідувань Індії повідомило, що правоохоронці відстежували групу протягом трьох місяців, а дані про їхнє пересування надавала Росія.

Індійська сторона звинувачує українців у зв’язках з озброєними угрупованнями в прикордонному регіоні. Також затриманих пов’язують із використанням безпілотників або передачею технічного обладнання.

«Будь-які звинувачення, пов'язані з тероризмом, мають розглядатися виключно на основі перевірених фактів, прозорих процедур і повної міждержавної взаємодії. Навпаки, Україна незмінно виступає за зміцнення безпеки, довіри та співпраці з Індією як впливовою і дружньою державою. Натомість саме Росія, як країна-агресор, намагається за будь-яких обставин вбити клин між дружніми країнами – Україною і Індією», – заявило посольство України в Індії.

Зауважимо, що затримання сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, відбулося 13 березня. 

Чому затримали українців в Індії

Як повідомило Національне агентство розслідувань Індії, проти затриманих відкрили справу за статтею 18 Закону про запобігання незаконній діяльності, яка стосується підготовки терактів, а також за іншими пов’язаними статтями.

Після затримання підозрюваних доставили до Делі та доправили до суду. Спочатку їх взяли під варту на три дні, а згодом суд продовжив арешт до 27 березня ще на 11 днів. Суддя зазначив, що подальше тримання під вартою необхідне для збору доказів, встановлення всіх учасників змови та аналізу мобільних даних підозрюваних.

«Главком» писав, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

Далі – із Мізораму вони перетнули кордон із М’янмою, де, ймовірно, встановили контакти з етнічними збройними угрупованнями, ворожими до Індії. Слідство також встановило, що підозрювані могли організувати постачання великих партій дронів із Європи до М’янми через територію Індії. Мовляв, ці безпілотники призначалися для використання етнічними збройними групами, які, за даними індійської влади, підтримують заборонені повстанські організації в Індії. 

Посольство України в Республіці Індія оприлюднило офіційну заяву, у якій висловило серйозну стурбованість обставинами справи, що розгортається навколо українських громадян. Дипломати вказують на ознаки спланованої провокації. Також у заяві йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які натяки на участь держави у підтримці терористичної діяльності.

Україна також вимагає від Індії забезпечення об'єктивності, прозорості та неупередженості у розслідуванні цієї справи.

Посольство України в Індії також зверталося до місцевої влади з вимогою допустити консулів до затриманих українців. Ситуація набула розголосу через тривале блокування доступу до наших громадян. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що попри неодноразові звернення української сторони, консули досі не отримали доступу до затриманих українців.

Читайте також:

Читайте також

Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
Три сценарії війни навколо Ірану
Війна в Ірані: який сценарій вигідний Україні
8 березня, 21:09
Постраждалі перебувають у лікарні
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
8 березня, 10:08
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06
США можуть послабити санкції проти російської нафти
Через дефіцит нафти США можуть послабити санкції проти РФ
7 березня, 00:39
Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік
У Росії тренерка і вершниця погоріли на жорстокому поводженні з конем: деталі скандалу
5 березня, 10:14
Українська журналістка оскаржує статус «іноагентів» в Росії
Росія оголосила українську журналістку «іноагенткою»
3 березня, 21:59
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
26 лютого, 15:39
Венесуела прагне повернути статус ключового постачальника на індійський ринок
Венесуела готує масштабний експорт нафти супертанкерами: головна ставка на Індію
25 лютого, 07:54

Політика

Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії
Російська розвідка втрутилася у справу українців, затриманих в Індії
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана
Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
Представник Рубіо розкритикував ООН за нездатність зупинити війну РФ проти України
Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці
Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї
Кім Чен Ин назвав головного ворога Північної Кореї

Новини

Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
