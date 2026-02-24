Головна Спорт Новини
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
«Фолькспаркштадіон» був домівкою українських команд
фото: ФК «Гамбург»

Іменитий німецький клуб не оминув трагічну дату української історії

Німецький «Гамбург» опублікував спеціальну заяву в четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний X клубу.

«Динозаври» висловили солідарність з українським народом. Шестиразовий чемпіон Німеччини вкотре засудив агресію росіян. Окремо клуб підкреслив терористичні методи ведення війни російською армією.

«У четверту річницю воєнної агресії Росії проти України «Гамбург» вшановує пам'ять її жертв. Руйнування інфраструктури внаслідок російських атак особливо боляче б'є по людях взимку. У Києві, який єднає з Гамбургом партнерство між містами, понад мільйон людей залишилася без світла за температури орієнтовно 15 градусів морозу», – йдеться в заяві.

«Динозаври» наголосили, що думками перебувають з усіма тими, хто страждає від війни. «Гамбург» наполягає на праві українців на мир, безпеку та власне бачення майбутнього.

Німецьке місто стало прихистком для тисяч біженців із України. Домашня ж арена місцевого клубу «Фолькспаркштадіон» була домівкою донецького «Шахтаря» і київського «Динамо». «Гірники» там провели груповий етап Ліги чемпіонів 2023/24, а «біло-сині» – основний раунд Ліги Європи в наступному сезоні.

Нагадаємо, раніше ветеран війни з Росією очолив юнацьку команду клубу Прем'єр-ліги. 33-річний Олександр Протченко працюватиме з юнаками «Кудрівки». У 2022-2025 рр. молодий фахівець у лавах Збройних сил України.

Теги: Бундесліга НОВИНИ ФУТБОЛУ війна

