Фінляндія вп'яте виграла чемпіонат світу з хокею

Для господарів турніру це вже третя поразка у фіналі поспіль

Конста Хеленіус забив «золоту» шайбу в овертаймі – Швейцарія зазнала поразки в третьому фіналі поспіль без жодного гола

Збірна Фінляндії перемогла господарів турніру – швейцарців – з рахунком 1:0 в «золотому» овертаймі та вчетверте з 2019 року здобула титул чемпіонів світу з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Фінал без шайб в основний час

Фінальний матч ЧС-2026 між Швейцарією та Фінляндією упродовж трьох повних періодів завершився нульовою нічиєю. За кількістю кидків перевага залишалася за фінами, однак воротарі обох команд за основний час гри відпрацювали бездоганно. У першому періоді господарі навіть мали забиту шайбу – але після відеоперегляду арбітри гол Антона Лунделла скасували.

В овертаймі на ухвалення долі пішло 11 хвилин. Конста Хеленіус прийняв шайбу на лівому краї, самостійно вийшов на ворота та переклав зі зміщенням – 1:0. «Золота» шайба принесла Фінляндії п'ятий чемпіонський титул в її історії – і перший з домашнього турніру 2022 року.

Швейцарія – знову другою

Для господарів турніру це вже третя поразка у фіналі поспіль: у 2024-му, 2025-му та 2026-му швейцарці жодного разу не змогли відзначитися в ирішальному матчі. Поразка від фінів стала для них першою на цьому чемпіонаті – до фіналу Швейцарія виграла всі дев'ять матчів у рамках ЧС-2026.

На груповому етапі суперники вже зустрічалися: тоді перемогу здобула Швейцарія – 4:2, двічі відзначившись у кінцівці матчу. Загалом у прямих очних зустрічах на чемпіонатах світу швейцарці мали перевагу над фінами в три перемоги поспіль, але у найважливішому поєдинку саме фіни поставили крапку.

Місце Фінляндії в хокейній ієрархії

З 2019 року це вже третій титул чемпіонів світу для збірної Фінляндії – у 2019-му, 2022-му та тепер у 2026-му. Єдиним провалом на цьому відрізку стала поразка у фіналі ЧС-2021 від Канади. Загалом фіни залишаються п'ятою найтитулованішою командою в історії чемпіонатів світу. Торік у Стокгольмі фіни зупинилися на стадії чвертьфіналу, поступившись тодішнім переможцям турніру – американцям.

Результат фіналу ЧС-2026:

Швейцарія – Фінляндія — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1 ОТ)

Шайба: Хеленіус, 71

Нагадаємо, минулого року у фіналі чемпіонату світу з хокею у Стокгольмі збірна США перемогла Швейцарію з рахунком 1:0 – американці стали чемпіонами вперше за 65 років. Для Швейцарії та поразка стала другою фінальною за підряд.