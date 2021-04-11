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    Володимир Кличко розповів, хто підняв його на вершину в боксі

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    Володимир Кличко став одним з найвидатніших боксерів в історії - Володимир Кличко розповів, хто підняв його на вершину в боксі
    Володимир Кличко став одним з найвидатніших боксерів в історії
    Фото з відкритих джерел

    Українець повірив у себе після зустрічі з Емануелем Стюардом

    Колишній чемпіон світу, член Міжнародної зали слави боксу Володимир Кличко розповів, хто змінив його кар'єру, піднявши на вершину дивізіону. За його словами, доленосною стала зучтріч Володимира з американським тренером Емануелем Стюардом.

    «Мій покійний тренер, член Залу слави Еммануель Стюард працював з Томасом Хірнсом, Ленноксом Льюїсом, Евандером Холіфілдом, Оскаром Де Ла Хоєю. Він тренував багатьох чемпіонів і багатьох зробив чемпіонами. Нам пощастило, що ми знайшли один одного. Він підняв мене з підлоги після двох моїх поразок, – наводить слова Володимира klitschko-brothers. – Хоча ніхто не вірив, що я повернуся, але у нього було це відчуття. Ми з ним сформували команду. Моя мама знала, як викликати інтерес, а Емануель знав, як викликати у спортсмена інтерес до спорту. І я полюбив бокс. Як тільки це сталося, я не мав сумнівів, що у мене все вийде».

    Володимир Кличко завершив кар’єру після поразки в поєдинку з Ентоні Джошуа. Він мав перевагу в тому бою, відправив британця в нокдаун, але не став добивати. За що й поплатився.

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      Теги: Володимир Кличко бокс
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