Усик перед власним шоу збрив скроні: боксер кардинально змінив імідж (фото, відео)

Олександр розпрощався з довгим волоссям у барбершопі

Український боксер Олександр Усик вирішив змінити імідж. Напередодні шоу його промоутерскої компании Usyk-17 Promotions він заскочив до барбершопу, де йому підрізали довге волосся, а скроні взагалі збрили.

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З новою зачіскою Усик встиг відвідати офіційне зважування боксерів, які братимуть участь у шоу. Там його і впіймала колишня чемпіонка світу в професіоналах Аліна Шатернікова.

Усик приїхав на власному авто, яке вже забрав зі штрафмайданчика.

У шоу компанії Усика зустрінуться:



