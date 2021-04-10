Усик перед власним шоу збрив скроні: боксер кардинально змінив імідж (фото, відео)
Олександр Усик впевнено дивиться в майбутнє
Фото з відкритих джерел
Олександр розпрощався з довгим волоссям у барбершопі
Український боксер Олександр Усик вирішив змінити імідж. Напередодні шоу його промоутерскої компании Usyk-17 Promotions він заскочив до барбершопу, де йому підрізали довге волосся, а скроні взагалі збрили.
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З новою зачіскою Усик встиг відвідати офіційне зважування боксерів, які братимуть участь у шоу. Там його і впіймала колишня чемпіонка світу в професіоналах Аліна Шатернікова.
Усик приїхав на власному авто, яке вже забрав зі штрафмайданчика.
У шоу компанії Усика зустрінуться:
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