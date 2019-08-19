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    Чемпіон світу Гвоздик: Боксерам потрібна вища освіта, щоб не розівчитися читати

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    До знань чемпіон світу з боксу привчає і своїх трьох дітей. На фото Олександр зі старшим сином Дмитром у книгарні - Чемпіон світу Гвоздик: Боксерам потрібна вища освіта, щоб не розівчитися читати
    До знань чемпіон світу з боксу привчає і своїх трьох дітей. На фото Олександр зі старшим сином Дмитром у книгарні
    Фото з соцмереж

    Чемпіон світу за версією WBC, бронзовий призер Олімпійських ігор продовжує вражати глибиною мислення

    Один з найтитулованіших та найбільш пізнаваних  українських боксерів, призер Олімпійських ігор, переможець Кубка Європи, Олександр Гвоздик, який нині успішно продовжує кар’єру у професійному боксі, і торік став чемпіоном світу за версією WBC, розповів навіщо боксерам потрібна вища освіта.

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    Як зізнався Заслужений майстер спорту в інтерв’ю харківському виданню «Город Х», сам має два дипломи - Харківського педагогічного університету  та  Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. За першою освітою Олександр Гвоздик вчитель фізкультури, а за другою – юрист.

    На питання: «Навіщо професійному боксеру дві вищих освіти?», іменитий боксер відповів так:

    - Щоб не розівчитися читати, не розівчитися спілкуватися. Все ж таки в спорті, а особливо в боксі, наш головний мозок піддається певним впливам, і щоб тримати все під контролем, треба суміщати спорт з навчанням.

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    спорт бокс Олександр Гвоздик освіта
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