Чемпіон світу Гвоздик: Боксерам потрібна вища освіта, щоб не розівчитися читати



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Чемпіон світу за версією WBC, бронзовий призер Олімпійських ігор продовжує вражати глибиною мислення

Один з найтитулованіших та найбільш пізнаваних українських боксерів, призер Олімпійських ігор, переможець Кубка Європи, Олександр Гвоздик, який нині успішно продовжує кар’єру у професійному боксі, і торік став чемпіоном світу за версією WBC, розповів навіщо боксерам потрібна вища освіта.

Як зізнався Заслужений майстер спорту в інтерв’ю харківському виданню «Город Х», сам має два дипломи - Харківського педагогічного університету та Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. За першою освітою Олександр Гвоздик вчитель фізкультури, а за другою – юрист.

На питання: «Навіщо професійному боксеру дві вищих освіти?», іменитий боксер відповів так:

- Щоб не розівчитися читати, не розівчитися спілкуватися. Все ж таки в спорті, а особливо в боксі, наш головний мозок піддається певним впливам, і щоб тримати все під контролем, треба суміщати спорт з навчанням.

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