  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дубль Підручного. Українські біатлоністи пробігли дві контрольних гонки протягом години

    • Розсилка
    Налаштування у Дмитра Підручного чемпіонське. Результати теж - Дубль Підручного. Українські біатлоністи пробігли дві контрольних гонки протягом години
    Налаштування у Дмитра Підручного чемпіонське. Результати теж
    Фейсбук Дмитра Підручного

    Поки не найпереконливіше виглядає Артем Прима

    На зборі в італійській Антерсельві українські біатлоністи провели дві контрольних протягом однієї години. «Спасибі, що живі», - ємко передав атмосферу за підсумками стартів чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний.

    Читайте також

    Ось результати гонок.⠀

    Естафета 2х3 км

    1. Труш (0+0)
    Підручний (0+0) – 17.06 ⠀

    2. Тищенко (0+1)
    Ткаленко (0+3) - +0.17 ⠀

    3. Прима (0+2)
    Цимбал (0+2) - +0.45 ⠀

    4. Дудченко (0+5)
    Лесюк (0+3) - +2.00 ⠀

    ukrbia_anterselva2019
    Підручний, Прима і їх молоді друзі

    Спринт. 7 км (штраф 15 сек.)

    1. Підручний (1+0) – 18.03
    2. Тищенко (1+0) - +0.14
    3. Лесюк (0+1) - +0.54
    4. Цимбал (0+2) - +1.00 ⠀
    5. Прима (2+2) - +1.09
    6. Дудченко (2+0) - +1.24
    7. Ткаленко (4+2) - +1.35 ⠀
    8.Труш (2+1) - +1.46

     Читайте також: Дмитро Підручний: не вірю в здатність Зеленського змінити все в Україні

    Читайте також
    біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Юрай Санітра Артем Тищенко Віталій Труш Антон Дудченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ