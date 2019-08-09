Дубль Підручного. Українські біатлоністи пробігли дві контрольних гонки протягом години
Налаштування у Дмитра Підручного чемпіонське. Результати теж
Фейсбук Дмитра Підручного
Поки не найпереконливіше виглядає Артем Прима
На зборі в італійській Антерсельві українські біатлоністи провели дві контрольних протягом однієї години. «Спасибі, що живі», - ємко передав атмосферу за підсумками стартів чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний.
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Ось результати гонок.⠀
Естафета 2х3 км ⠀
1. Труш (0+0)
Підручний (0+0) – 17.06 ⠀
2. Тищенко (0+1)
Ткаленко (0+3) - +0.17 ⠀
3. Прима (0+2)
Цимбал (0+2) - +0.45 ⠀
4. Дудченко (0+5)
Лесюк (0+3) - +2.00 ⠀
Підручний, Прима і їх молоді друзі
Спринт. 7 км (штраф 15 сек.) ⠀
1. Підручний (1+0) – 18.03
2. Тищенко (1+0) - +0.14
3. Лесюк (0+1) - +0.54
4. Цимбал (0+2) - +1.00 ⠀
5. Прима (2+2) - +1.09
6. Дудченко (2+0) - +1.24
7. Ткаленко (4+2) - +1.35 ⠀
8.Труш (2+1) - +1.46
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