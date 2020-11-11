Чемпіон України з волейболу знявся з єврокубків через Covid-19

«Кажани» вирішили не їхати в Румунію

Найсильніший волейбольний клуб України «Кажани» зі Львова не зіграє у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Виклику-2020/2021, який мав відбутися 11 листопада у Бухаресті (Румунія).

Львівська команда не змогла вирушити до Бухаресту на матч проти місцевого «Динамо» через наявність позитивних тестів на Covid-19. Прес-служба «Кажанів» повідомляє, що гравці команди почуваються добре.

Відзначимо, що керівництво «кажанів» звернулося до Європейської конфедерації волейболу з проханням перенести поєдинок на пізніший термін.

Проте сьогодні, 11 листопада, в ЄКВ вирішили, що матч-відповідь не буде перенесено, а вирішальним стає поєдинок, який відбувся у Львові 4 листопада. Тоді румунська команда обіграла підопічних Уґіса Крастіньша з рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15).

«Динамо» з міста Бухарест проходить в 1/8 фіналу Кубка Виклику-2020/2021.

Зауважимо, що інша український клуб «Подоляни» з Городка достроково вийшов в 1/8 фіналу Кубка Виклику. Суперник волейболістів з Хмельниччини, сербський «Партизан» теж не зміг взяти участі в турнірі через наявність коронавірусу в гравців команди.