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    Чемпіон України з волейболу знявся з єврокубків через Covid-19

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    Єврокубкова кампанія&nbsp;&laquo;Кажанів&raquo; завершилася, по суті, не розпочавшись - Чемпіон України з волейболу знявся з єврокубків через Covid-19
    Єврокубкова кампанія «Кажанів» завершилася, по суті, не розпочавшись
    Світлина - Instagram «Кажанів»

    «Кажани» вирішили не їхати в Румунію

    Найсильніший волейбольний клуб України «Кажани» зі Львова не зіграє у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Виклику-2020/2021, який мав відбутися 11 листопада у Бухаресті (Румунія).

    Львівська команда не змогла вирушити до Бухаресту на матч проти місцевого «Динамо» через наявність позитивних тестів на Covid-19. Прес-служба «Кажанів» повідомляє, що гравці команди почуваються добре.

    Відзначимо, що керівництво «кажанів» звернулося до Європейської конфедерації волейболу з проханням перенести поєдинок на пізніший термін.

    Проте сьогодні, 11 листопада, в ЄКВ вирішили, що матч-відповідь не буде перенесено, а вирішальним стає поєдинок, який відбувся у Львові 4 листопада. Тоді румунська команда обіграла підопічних Уґіса Крастіньша з рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15).

    «Динамо» з міста Бухарест проходить в 1/8 фіналу Кубка Виклику-2020/2021.

    Зауважимо, що інша український клуб «Подоляни» з Городка достроково вийшов в 1/8 фіналу Кубка Виклику. Суперник волейболістів з Хмельниччини, сербський «Партизан» теж не зміг взяти участі в турнірі через наявність коронавірусу в гравців команди.

     Читайте також: Збірна зібралася на найближчі матчі. Через коронавірус і травми Шевченко втратив ще трьох гравців
    волейбол ВК «Кажани» коронавірус ВК «Динамо» (Бухарест) ВК «Подоляни» (Городок) ВК «Партизан» (Белград)
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