Могутній український волейболіст перейшов до лав чемпіонів Бельгії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокуючий Юрій Семенюк піднявся на новий рівень «Кажани»

«Laskavo prosymo v Maaseyk, Yuriy!» - написали на сайті нового клубу Семенюка

Блокуючий національної збірної України Юрій Семенюк, котрий вигравав чемпіонат України у складі львівських «Кажанів», поповнив лави чемпіонів Бельгії, клубу «Маасейк».

Офіційний сайт найсильнішої команди Бельгії, пояснює, навіщо їм українець. «Наприкінці успішної кампанії-2018/2019 у нас було чотири відмінні центральні гравці - Тімо Таммемаа, Еліас Тійс, Андрі Аґаніц і Алекс Ґрозданов. Ми би мріяли, щоб усі четверо залишилися, але Тімо і Алекс (напевно, зі змішаними почуттями) обрали нові пригоди. Тому довелося шукати повноцінну заміну».

25-річний Юрій Семенюк народився 12 травня 1994 року на Львівщині. Його зріст - 210 см, вага -106 кг. До речі, у контексті представлення Семенюка прес-служба «Маасейка» не пошкодувала епітетів для Галицького П'ємонту, назвавши Львів «красивим, затишним і автентичним містом на заході України, за 80 км від польського кордону».

Зазначається, що британський тренер «Маасейка» Джоел Бенкс пригледівся до Юрія під час недавніх матчів «Золотої Євроліги», де Семенюк був основним блокуючим української збірної, а Бенкс - наставником фінів. Ці команди були суперниками за групою і в обох матчах перемогу святкували українці.

«Laskavo prosymo v Maaseyk, Yuriy!» - завершили представлення новачка на сайті «Маасейка».

Читайте також: Український волейболіст перейшов в один із найсильніших клубів італійської Серії А