  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дива на Миколая. Чемпіон України з волейболу здобув фантастичну перемогу в єврокубках

    • Розсилка
    &laquo;Кажанам&raquo; вдалося неможливе - Дива на Миколая. Чемпіон України з волейболу здобув фантастичну перемогу в єврокубках
    «Кажанам» вдалося неможливе
    Фото із соцмереж

    Наш клуб відіграв на виїзді домашню поразку 1:3 в матчі з грецьким ПАОКом і вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ

    Чемпіони України з волейболу львівські «Кажани» вийшли в 1/8 фіналу Кубка європейської конфедерації волейболу.

    Після домашньої поразки 1:3 від грецького ПАОКа, в Салоніках наші волейболісти створили сенсацію. Вони перемогли у трьох партіях, а потім спромоглися у драматичній боротьбі вирвати ще й «золотий сет» - 16:14!

    ПАОК (Салоніки, Греція) – «Кажани» (Львів, Україна) – 1:3 (22:25, 21:25, 23:25, 14:16)

    ПАОК: Стівен Маршалл (8), Дімітріос Харалампідіс (5), Кай ван Дайк (17), Дмітрій Ільїних (11), Анастасіос Ґацідіс (4), Дмитро Філіпов, Ґеорґіос Стефану (ліберо), Дімітріос Константінідіс (ліберо); Атанасіос Терзіс (4), Нікітас Ефраїмідіс, Сотіріос Сотіріу (1). Тренер – Костантінос Делікостас

    «Кажани»: Дмитро Шломін (3), Євген Кисилюк (13), Олександр Терещук (9), Юрій Томин (25), Олег Шевченко (7), Олександр Гладенко (9), Горден Брова (ліберо); Олексій Головень, Владислав Богатирьов. Тренер – Уґіс Крастіньш

    19 грудня. Салоніки. Палац спорту. 150 глядачів

    В 1/8 фіналу «Кажани» зіграють проти австрійського «Альпена» з Інсбрука. Перший матч – 29 січня у Львові, повторний – 12 лютого в Австрії.

     Читайте також: Спортсменка-перебіжчиця розказала ворожим ЗМІ, як українці поклоняються Бандері і не люблять росіян
    волейбол Олександр Терещук ВК «Кажани» Уґіс Крастіньш Горден Брова Юрій Томин Олег Шевченко Олександр Гладенко Кай ван Дайк ВК ПАОК (Салоніки) Дмитро Шломін Євген Кисилюк Олексій Головень Владислав Богатирьов Дмітрій Ільїних Дмитро Філіпов Стівен Маршалл Кубок ЄКВ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ