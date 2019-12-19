Дива на Миколая. Чемпіон України з волейболу здобув фантастичну перемогу в єврокубках



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«Кажанам» вдалося неможливе Фото із соцмереж

Наш клуб відіграв на виїзді домашню поразку 1:3 в матчі з грецьким ПАОКом і вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ

Чемпіони України з волейболу львівські «Кажани» вийшли в 1/8 фіналу Кубка європейської конфедерації волейболу.

Після домашньої поразки 1:3 від грецького ПАОКа, в Салоніках наші волейболісти створили сенсацію. Вони перемогли у трьох партіях, а потім спромоглися у драматичній боротьбі вирвати ще й «золотий сет» - 16:14!

ПАОК (Салоніки, Греція) – «Кажани» (Львів, Україна) – 1:3 (22:25, 21:25, 23:25, 14:16)

ПАОК: Стівен Маршалл (8), Дімітріос Харалампідіс (5), Кай ван Дайк (17), Дмітрій Ільїних (11), Анастасіос Ґацідіс (4), Дмитро Філіпов, Ґеорґіос Стефану (ліберо), Дімітріос Константінідіс (ліберо); Атанасіос Терзіс (4), Нікітас Ефраїмідіс, Сотіріос Сотіріу (1). Тренер – Костантінос Делікостас

«Кажани»: Дмитро Шломін (3), Євген Кисилюк (13), Олександр Терещук (9), Юрій Томин (25), Олег Шевченко (7), Олександр Гладенко (9), Горден Брова (ліберо); Олексій Головень, Владислав Богатирьов. Тренер – Уґіс Крастіньш

19 грудня. Салоніки. Палац спорту. 150 глядачів

В 1/8 фіналу «Кажани» зіграють проти австрійського «Альпена» з Інсбрука. Перший матч – 29 січня у Львові, повторний – 12 лютого в Австрії.