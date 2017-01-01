Чемпіона Європи з легкої атлетики упіймали на допінгу

Нинішній сезон спортсмен пропустив через серйозні травми

У допінг-пробі А британського бігуна на спринтерські дистанції Найджела Левайна знайшли заборонений препарат кленбутерол. Цей препарат застосовується в медицині для лікування бронхіальної астми. Спортсмени використовують кленбутерол для спалювання зайвого жиру. 28-річний атлет чекає результатів аналізу проби B. Про це повідомляє Daily Mail.



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Найджел Левайн

Нинішній сезон спортсмен пропустив через серйозні травми

У допінг-пробі А британського бігуна на спринтерські дистанції Найджела Левайна знайшли заборонений препарат кленбутерол.

Цей препарат застосовується в медицині для лікування бронхіальної астми. Спортсмени використовують кленбутерол для спалювання зайвого жиру. 28-річний атлет чекає результатів аналізу проби B. Про це повідомляє Daily Mail.

Нинішній сезон Левайн пропустив через серйозні травми. У січні 2017 року під час тренувального збору в іспанському Тенерифі британець, перебуваючи за кермом мотоцикла, зіткнувся з автомобілем.

На місці пасажира був партнер Левайна у спринтерській збірній Великої Британії Джеймс Еллінгтон. Після аварії Еллінгтон заявив, що «не уявляє, яким чином вони разом з Найджелом змогли вижити».

На чемпіонатах Європи Левайн завоював три медалі в складі естафетної команди Британії в дисципліні 4х400 метрів. У 2012 році в Гельсінкі він завоював «срібло», у 2014-му в Цюриху — «золото», у 2016-му в Амстердамі — «бронзу».

На чемпіонатах світу в приміщенні 28-річний бігун також тричі ставав призером в естафеті 4х400 метрів. У 2010 році в Досі він виграв бронзову медаль, у 2012-му в Стамбулі — срібну, у 2014-му в Сопоті — ще одне «срібло».

Нагадаємо, раніше МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських спортсменів.