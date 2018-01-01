Чемпіонат Англії. «Арсенал» розгромив «Евертон», Обамеянг дебютував голом

Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала»

«Арсенал» знищив «Евертон» в 26-му турі англійської Прем'єр-ліги. «Арсенал» зі стартовим свистком взявся до справи. Вже до 20 хвилини рахунок був розгромним – дубль Ремзі та вдале завершення розіграшу кутового від Кошельни. До перерви перевага «канонірів» стала ще більш вражаючою –



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Арсенал» – «Евертон». Фото: Getty Images

Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала»

«Арсенал» знищив «Евертон» в 26-му турі англійської Прем'єр-ліги.

«Арсенал» зі стартовим свистком взявся до справи. Вже до 20 хвилини рахунок був розгромним – дубль Ремзі та вдале завершення розіграшу кутового від Кошельни. До перерви перевага «канонірів» стала ще більш вражаючою – Обамеянг з передачі Мхітаряна забив дебютний гол за «Арсенал».

У другому таймі «Евертон» зусиллями Келверта-Левіна скоротив відставання. Однак господарі організували ще одну результативну атаку на ворота Пікфорда, в ході якої хет-триками відзначилися Ремзі та Мхітарян: Аарон забив третій гол, а Генріх записав собі в актив третій асист.

Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала» – 6 місце та 45 очок. «Евертон» з 31 балом залишився на 10 сходинці.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

26-ий тур

«Арсенал» – «Евертон» – 5:1

Джерело: Футбол 24