  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Англії. «Арсенал» розгромив «Евертон», Обамеянг дебютував голом

    Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала»
    «Арсенал» знищив «Евертон» в 26-му турі англійської Прем'єр-ліги. «Арсенал» зі стартовим свистком взявся до справи. Вже до 20 хвилини рахунок був розгромним – дубль Ремзі та вдале завершення розіграшу кутового від Кошельни. До перерви перевага «канонірів» стала ще більш вражаючою –
    • Сьогодні, 21:44
    • Розсилка
    &laquo;Арсенал&raquo; &ndash; &laquo;Евертон&raquo;. Фото: Getty Images
    «Арсенал» – «Евертон». Фото: Getty Images

    Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала»

    «Арсенал» знищив «Евертон» в 26-му турі англійської Прем'єр-ліги.

    «Арсенал» зі стартовим свистком взявся до справи. Вже до 20 хвилини рахунок був розгромним – дубль Ремзі та вдале завершення розіграшу кутового від Кошельни. До перерви перевага «канонірів» стала ще більш вражаючою – Обамеянг з передачі Мхітаряна забив дебютний гол за «Арсенал».

    У другому таймі «Евертон» зусиллями Келверта-Левіна скоротив відставання. Однак господарі організували ще одну результативну атаку на ворота Пікфорда, в ході якої хет-триками відзначилися Ремзі та Мхітарян: Аарон забив третій гол, а Генріх записав собі в актив третій асист.

    Ця перемога не змінила турнірне становище «Арсенала» – 6 місце та 45 очок. «Евертон» з 31 балом залишився на 10 сходинці.

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    26-ий тур

    «Арсенал» – «Евертон» – 5:1

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ