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    Чемпіонат Англії. «Арсенал» сенсаційно програв «Свонсі», «Ліверпуль» здобув три очки

    У третьому матчі ігрового дня «Вест Гем» і «Кристал Пелас» розійшлися миром
    «Свонсі» створив другу поспіль сенсацію у чемпіонаті Англії з футболу. У минулому турі «лебеді» обіграли «Ліверпуль», а цього – «Арсенал». Таким чином, «Свонсі» вдалося покинути зону вильоту. В іншому матчі «Ліверпуль» на виїзді впевнено розгромив
    • Сьогодні, 08:35
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    Фото ФК &laquo;Свонсі&raquo;
    Фото ФК «Свонсі»

    У третьому матчі ігрового дня «Вест Гем» і «Кристал Пелас» розійшлися миром

    «Свонсі» створив другу поспіль сенсацію у чемпіонаті Англії з футболу.

    У минулому турі «лебеді» обіграли «Ліверпуль», а цього – «Арсенал».

    Таким чином, «Свонсі» вдалося покинути зону вильоту.

    В іншому матчі «Ліверпуль» на виїзді впевнено розгромив «Гаддерсфілд».

    Таким чином, мерсисайдці закріпилися на четвертому місці та наздогнали «Челсі», у якому ще матч у запасі.

    А от «Арсенал» від зони Ліги чемпіонів відділяє вже вісім очок.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матчі 25-го туру

    «Свонсі» – «Арсенал» – 3:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Монреаль (33), 1:1 – Клукас (34), 2:1 – Айю (61), 3:1 – Клукас (86)

    «Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Косьєльни, Джака, Ель-Ненні (Мхітарян, 60), Езіл, Ремзі, Івобі (Жиру, 76), Ляказетт

    «Гаддерсфілд» – «Ліверпуль» – 0:3 (0:2)

    Голи: 0:1 – Джан (26), 0:2 – Фірміно (45), 0:3 – Салах (78, пен)

    «Ліверпуль»: Каріус, Матіп, Робертсон, Гомес, Ловрен, Фірміно (Соланке, 89), Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 83), Мілнер, Мане, Гендерсон (Вейналдум, 83)

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