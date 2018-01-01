Чемпіонат Англії. «Арсенал» сенсаційно програв «Свонсі», «Ліверпуль» здобув три очки

У третьому матчі ігрового дня «Вест Гем» і «Кристал Пелас» розійшлися миром

«Свонсі» створив другу поспіль сенсацію у чемпіонаті Англії з футболу. У минулому турі «лебеді» обіграли «Ліверпуль», а цього – «Арсенал». Таким чином, «Свонсі» вдалося покинути зону вильоту. В іншому матчі «Ліверпуль» на виїзді впевнено розгромив