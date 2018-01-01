Чемпіонат Англії. «Арсенал» сенсаційно програв «Свонсі», «Ліверпуль» здобув три очки
- Сьогодні, 08:35
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Розсилка
У третьому матчі ігрового дня «Вест Гем» і «Кристал Пелас» розійшлися миром
«Свонсі» створив другу поспіль сенсацію у чемпіонаті Англії з футболу.
У минулому турі «лебеді» обіграли «Ліверпуль», а цього – «Арсенал».
Таким чином, «Свонсі» вдалося покинути зону вильоту.
В іншому матчі «Ліверпуль» на виїзді впевнено розгромив «Гаддерсфілд».
Таким чином, мерсисайдці закріпилися на четвертому місці та наздогнали «Челсі», у якому ще матч у запасі.
А от «Арсенал» від зони Ліги чемпіонів відділяє вже вісім очок.
Чемпіонат Англії з футболу
Матчі 25-го туру
«Свонсі» – «Арсенал» – 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Монреаль (33), 1:1 – Клукас (34), 2:1 – Айю (61), 3:1 – Клукас (86)
«Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Косьєльни, Джака, Ель-Ненні (Мхітарян, 60), Езіл, Ремзі, Івобі (Жиру, 76), Ляказетт
«Гаддерсфілд» – «Ліверпуль» – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Джан (26), 0:2 – Фірміно (45), 0:3 – Салах (78, пен)
«Ліверпуль»: Каріус, Матіп, Робертсон, Гомес, Ловрен, Фірміно (Соланке, 89), Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 83), Мілнер, Мане, Гендерсон (Вейналдум, 83)