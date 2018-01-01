Чемпіонат Англії. «Борнмут» несподівано обіграв «Арсенал»
- Сьогодні, 17:28
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Розсилка
«Арсенал» виглядав сильніше більшу частину матчу
В рамках 23-го туру Прем'єр-ліги «Борнмут» здобув вольову перемогу над «Арсеналом» на «Дін Корт» (2:1).
Через пошкодження Месута Озіла і швидкого відходу з команди Алексіса Санчеса Арсен Венгер не міг розраховувати в цій зустрічі на своїх двох найсильніших гравців атаки, що, звичайно, не могло не позначитися на креативі Канонірів на чужій половині поля.
Так, «Арсенал» виглядав сильніше більшу частину матчу, проте в завершальній фазі атак їм не вистачало вирішального пасу. Гості в другому таймі все ж вийшли вперед, коли включився по флангу Ектор Бельєрін після передачі Алекса Івобі переграв Асміра Беговіча.
Втім, «Борнмут» не здався і видав сильний відрізок. Протягом 283 секунд команда Едді Хау перевернула хід зустрічі з ніг на голову, двічі вразивши ворота Петра Чеха.
При цьому в обох випадках капітаном в цій зустрічі голкіпер проявив себе не кращим чином. Досвідчений воротар спершу невдало зіграв на виході і дозволив Каллуму Вілсону пробити, а потім не впорався з пострілом Джордона Айби по центру.
Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга
23-й тур
«Борнмут» - «Арсенал» - 2:1
Джерело: sportarena.com