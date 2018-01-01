Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» і «Тоттенгем» розіграли феєричну нічию при участі судді

«Ліверпуль» набирає 51 очко і залишається на третій сходинці

У центральному матчі 26-го туру АПЛ, який приймав «Енфілд», «Тоттенгем» мав всі шанси на перемогу, проте ледь врятував нічию. Попри швидкий гол «Ліверпуля», ініціативою упродовж всього матчу володів «Тоттенгем». «Шпори» створили більше нагод для взяття воріт, тому супергол Ваньями із



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«Ліверпуль» – «Тоттенгем». Фото: Getty Images

«Ліверпуль» набирає 51 очко і залишається на третій сходинці

У центральному матчі 26-го туру АПЛ, який приймав «Енфілд», «Тоттенгем» мав всі шанси на перемогу, проте ледь врятував нічию.

Попри швидкий гол «Ліверпуля», ініціативою упродовж всього матчу володів «Тоттенгем». «Шпори» створили більше нагод для взяття воріт, тому супергол Ваньями із 25-ти метрів наприкінці поєдинку видавався абсолютно заслуженим.

Більше того, за три хвилини до закінчення основного часу Кейн міг подарувати гостям перемогу, але не переграв Каріуса з 11-метрової позначки. «Ліверпуль» відповів несподіваним голом Салаха, який оформив дубль. І все ж останнє слово було за «Тоттенгемом». Кейн з другої спроби таки реалізував пенальті – 2:2.

«Ліверпуль» набирає 51 очко і залишається на третій сходинці, поки свого матчу не провів «Челсі». «Тоттенгем» – п'ятий (49 очок).

Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга

26-ий тур

«Ліверпуль» – «Тоттенгем» – 2:2

Голи: Салах(3, 90+1) – Ваньяма(80), Кейн(90+5пен.)

Джерело: Футбол 24