Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» сенсаційно поступився на виїзді аутсайдеру

«Свонсі» шокував Юргена Клоппа та його підопічних

«Ліверпуль» втратив можливість порівнятися з «Челсі» за очками у чемпіонаті Англії. Мерсисайдці доволі сенсаційно поступилися на виїзді «Свонсі», якому навіть ця перемога не допомогла піднятися з останнього місця. Отож, «Ліверпуль» залишився на четвертому місці, маючи в активі 47 очок.