Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» сенсаційно поступився на виїзді аутсайдеру
- Сьогодні, 09:34
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Фото ФК «Свонсі»
«Свонсі» шокував Юргена Клоппа та його підопічних
«Ліверпуль» втратив можливість порівнятися з «Челсі» за очками у чемпіонаті Англії.
Мерсисайдці доволі сенсаційно поступилися на виїзді «Свонсі», якому навіть ця перемога не допомогла піднятися з останнього місця.
Отож, «Ліверпуль» залишився на четвертому місці, маючи в активі 47 очок.
«Тоттенгем» переслідує «червоних» і має на два бали менше.
Попереду ж «Челсі», з 50-ма очками.
Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18
Матч 24-го туру
«Свонсі» – «Ліверпуль» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Моусон (40)
«Ліверпуль»: Каріус, Матіп, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Салах, Джан, Фірміно, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Мане, Вейналдум (Інгз, 73).