  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» сенсаційно поступився на виїзді аутсайдеру

    «Свонсі» шокував Юргена Клоппа та його підопічних
    «Ліверпуль» втратив можливість порівнятися з «Челсі» за очками у чемпіонаті Англії. Мерсисайдці доволі сенсаційно поступилися на виїзді «Свонсі», якому навіть ця перемога не допомогла піднятися з останнього місця. Отож, «Ліверпуль» залишився на четвертому місці, маючи в активі 47 очок.
    • Сьогодні, 09:34
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Свонсі&raquo;
    Фото ФК «Свонсі»

    «Свонсі» шокував Юргена Клоппа та його підопічних

    «Ліверпуль» втратив можливість порівнятися з «Челсі» за очками у чемпіонаті Англії.

    Мерсисайдці доволі сенсаційно поступилися на виїзді «Свонсі», якому навіть ця перемога не допомогла піднятися з останнього місця.

    Отож, «Ліверпуль» залишився на четвертому місці, маючи в активі 47 очок.

    «Тоттенгем» переслідує «червоних» і має на два бали менше.

    Попереду ж «Челсі», з 50-ма очками.

    Чемпіонат Англії з футболу сезону-2017/18

    Матч 24-го туру

    «Свонсі» – «Ліверпуль» – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Моусон (40)

    «Ліверпуль»: Каріус, Матіп, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Салах, Джан, Фірміно, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Мане, Вейналдум (Інгз, 73).

    34678
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ