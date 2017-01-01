Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» та «Челсі» сильнішого не виявили

Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши на заміні Мане та Фірміно

«Ліверпуль» не переміг «Челсі» в 13-му турі АПЛ – 1:1. У попередньому турі «Челсі» та «Ліверпуль» розгромили своїх суперників: дісталося «Вест Бромвічу» та «Саутгемптону». Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши на заміні Мане та Фірміно. А до стартового



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Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши на заміні Мане та Фірміно

«Ліверпуль» не переміг «Челсі» в 13-му турі АПЛ – 1:1.

У попередньому турі «Челсі» та «Ліверпуль» розгромили своїх суперників: дісталося «Вест Бромвічу» та «Саутгемптону». Юрген Клопп дещо здивував стартовим складом, залишивши на заміні Мане та Фірміно. А до стартового складу гостей не потрапили Давід Луїс, Вілліан, Педро та Сеск.

На 23 хвилині Дрінквотер опинився на позиції центрфорварда, і лише вчасний вихід Міньоле врятував «червоних» від неприємностей.

В складі «Челсі» найбільш небезпечним гравцем був Салах. Наприкінці першого тайму єгиптянину не вистачило кількох сантиметрів, аби влучити в дальній кут

Посеред другого тайму Аспілкуета заблокував небезпечний постріл Старріджа. Далі трапився гол. Бакайоко намагався перехопити простріл Коутінью, але віддав гольову передачу на Салаха.

На 85 хвилині свіжий Вілліан прорвався правим флангом та елегантно закинув сферу в дальню «дев’ятку». Хоча цілком можливо, що бразилець хотів виконати подачу.

Лондонці набирають 26 очок та залишаються на 3 місці. «Ліверпуль» має 23 пункти. В 14 турі «аристократи» вдома зіграють проти «Суонсі». «Ліверпуль» вирушить в гості до «Сток Сіті».

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

13-ий тур

«Ліверпуль» - «Челсі» - 1:1

Джерело: Футбол 24