«Ліверпуль» за десять хвилин гри зняв питання про переможця поєдинку

«Ліверпуль» став першою командою в чемпіонаті Англії-2017/18, яка змогла обіграти «Манчестер Сіті». Гольову феєрію відкрив на 9-й хвилині Алекс Окслейд-Чемберлен, пробивши з лінії штрафного майданчика. Під кінець першого тайму, на 40-й хвилині, Лерой Сані з передачі Кайла Уокера зрівняв рахунок. Але найцікавіше залишилося



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«Ліверпуль» - «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

«Ліверпуль» за десять хвилин гри зняв питання про переможця поєдинку

«Ліверпуль» став першою командою в чемпіонаті Англії-2017/18, яка змогла обіграти «Манчестер Сіті».

Гольову феєрію відкрив на 9-й хвилині Алекс Окслейд-Чемберлен, пробивши з лінії штрафного майданчика.

Під кінець першого тайму, на 40-й хвилині, Лерой Сані з передачі Кайла Уокера зрівняв рахунок.

Але найцікавіше залишилося на другу половину зустрічі. Граючи в улюбленій манері від суперника, «Ліверпуль» розібрав на механізми гостей і забив три голи за десять хвилин.

На 59-й хвилині вивів вперед «Червоних» Роберто Фірміно, далі потужно пробив Садіо Мане в верхній кут, і на 68-й хвилині Мохамед Салах скористався поганим виносом м'яча від Едерсона і закинув м'яч у порожні ворота «Ман Сіті» майже з центру поля.

В кінці зустрічі «Ліверпуль» змусив фанатів понервувати, пропустивши голи від Бернарда Сілви і Ілкая Гюндогана. Але в підсумку утримати найважливіший успіх команді Юргена Клоппа вдалося.

«Манчестер Сіті» вперше в поточному чемпіонаті програв, але залишився на відстані в 15 очок від «Манчестер Юнайтеда» і «Ліверпуля», який завдяки цій перемозі зрівнявся за очками з «МЮ». Але у «Юнайтед» ще в запасі гра зі «Сток Сіті» вдома.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

23-й тур

«Ліверпуль» - «Манчестер Сіті» - 4:3

Голи: Окслейд-Чемберлен(9), Фірміно(59), Мане(61), Салах(68) – Сане(40), Сілва(84), Гюндоган(90+1)

Джерело: sportarena.com