Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» із Зінченком розгромив «Вест Бромвіч». Інші матчі

Українець відіграв весь матч

У середу, 31 січня, відбулися матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги. Головна увага українських вболівальників була прикута до матчу «Манчестер Сіті» - «Вест Бромвіч». Лідер чемпіонату здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0, а півзахисник «Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь