Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» із Зінченком розгромив «Вест Бромвіч». Інші матчі
- Сьогодні, 08:30
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Українець відіграв весь матч
У середу, 31 січня, відбулися матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Головна увага українських вболівальників була прикута до матчу «Манчестер Сіті» - «Вест Бромвіч».
Лідер чемпіонату здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0, а півзахисник «Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч.
Серед інших матчів слід виділити сенсаційно поразку «Челсі» з рахунком 0:3 від «Бернмута».
У центральному ж матчі туру «Тоттенгем» з рахунком 2:0 переміг «Манчестер Юнайтед».
Чемпіонат Англії 2017/18 з футболу
Матчі 25-го туру
«Манчестер Сіті» - «Вест Бромвіч» 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Фернандіньо (19), 2:0 - де Брюйне (68), 3:0 - Агуеро (89)
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Отаменді, Лапорт, Зінченко, де Брюйне (Браїм Діас, 78), Сільва (Гюндоган, 39), Бернарду Сілва, Фернандіньо, Стерлінг, Агуеро
«Тоттенгем» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Еріксен (9), 2:0 - Джонс (28, авт)
«Тоттенгем»: Льоріс, Санчес, Девіс, Тріпп'єр, Вертонген, Еріксен, Дембеле (Ваньяма, 90), Дайєр, Аллі (Сіссоко, 88), Сон Хин Мін (Ламела, 80), Кейн
«Манчестер Юнайтед»: Де Геа, Джонс, Смоллінг, Валенсія, Матич, Янг, Лінгард (Феллайні, 63; Еррера, 70), Погба (Мата, 63), Санчес, Марсьяль, Лукаку
«Челсі» - «Борнмут» 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - Вілсон (57), 0:2 - Станіслас (64), 0:3 - Аке (67)
«Евертон» - «Лестер» 2:1 (2:0)
«Ньюкасл» - «Бернлі» 1:1 (0:0)
«Саутгемптон» - «Брайтон» 1:1 (0:1)
«Сток Сіті» - «Вотфорд» 0:0