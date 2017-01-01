  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» переграв «Гаддерсфілд». Інші матчі 13 туру

    Суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів продовжує здобувати перемоги у першості Англії
    У неділю, 26 листопада, відбулися заключні матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги. Так, суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті» на виїзді переміг «Гаддерсфілд», «Арсенал» вдома мінімально переграв «Бернлі», а «Саутгемптон» розгромив «Евертон».
    • Вчора, 08:48
    • Розсилка

    Суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів продовжує здобувати перемоги у першості Англії

    У неділю, 26 листопада, відбулися заключні матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги.

    Так, суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті» на виїзді переміг «Гаддерсфілд», «Арсенал» вдома мінімально переграв «Бернлі», а «Саутгемптон» розгромив «Евертон».

    Чемпіонат Англії з футболу

    13 тур

    «Саутгемптон» - «Евертон» 4:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Тадич (18), 1:1 - Сігурдссон (45), 2:1 - Остін (52), 3:1 - Остін (58), 4:1 - Девіс (87)

    «Бернлі» - «Арсенал» 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Санчес (90, пен)

    «Арсенал»:  Чех, Косьєльни, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Ремзі, Джака, Колашинац, Івобі (Вілшер, 67), Санчес, Ляказетт (Велбек, 79)

    «Гаддерсфілд» - «Манчестер Сіті» 1:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - Отаменді (45, авт), 1:1 - Агуеро (47, пен), 1:2 - Стерлінг (84)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Компані (Габріел Жезус, 80), Отаменді, Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Сільва (Мангаля, 89), Стерлінг, Агуеро (Гюндоган, 86), Сане

    .png_24
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ