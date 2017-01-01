Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» переграв «Гаддерсфілд». Інші матчі 13 туру
- Вчора, 08:48
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Розсилка
Суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів продовжує здобувати перемоги у першості Англії
У неділю, 26 листопада, відбулися заключні матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги.
Так, суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів «Манчестер Сіті» на виїзді переміг «Гаддерсфілд», «Арсенал» вдома мінімально переграв «Бернлі», а «Саутгемптон» розгромив «Евертон».
Чемпіонат Англії з футболу
13 тур
«Саутгемптон» - «Евертон» 4:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Тадич (18), 1:1 - Сігурдссон (45), 2:1 - Остін (52), 3:1 - Остін (58), 4:1 - Девіс (87)
«Бернлі» - «Арсенал» 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Санчес (90, пен)
«Арсенал»: Чех, Косьєльни, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Ремзі, Джака, Колашинац, Івобі (Вілшер, 67), Санчес, Ляказетт (Велбек, 79)
«Гаддерсфілд» - «Манчестер Сіті» 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Отаменді (45, авт), 1:1 - Агуеро (47, пен), 1:2 - Стерлінг (84)
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Компані (Габріел Жезус, 80), Отаменді, Делф, де Брюйне, Фернандіньо, Сільва (Мангаля, 89), Стерлінг, Агуеро (Гюндоган, 86), Сане