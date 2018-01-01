Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» розбомбив «Лестер», Зінченко вийшов у другому таймі
- Сьогодні, 11:32
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Розсилка
Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті»
«Манчестер Сіті» познущався над «Лестером» у 27 турі чемпіонату АПЛ.
Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті» і спершу все складалося якнайкраще. Вже на 3-ій хвилині Стерлінг відкрив рахунок із пасу Кевіна де Брюйне.
Проте через 20 хвилин українець не зміг зупинити прохід Джеймі Варді, який встановив остаточний підсумок першого тайму – 1:1.
Натомість після перерви на полі була лише одна команда – «Манчестер Сіті». Серхіо Агуеро оформив покер, а де Брюйне – хет-трик за результативними передачами.
У турнірній таблиці здобуток «Ман Сіті» зріс до 72 очок. «Лестер» залишився восьмим – 35 балів.
Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга
27-ий тур
«Манчестер Сіті» – «Лестер» – 5:1
Голи: Стерлінг(3), Агуеро(48, 53, 77, 90) – Варді(24)
Джерело: Футбол 24