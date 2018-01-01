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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» розбомбив «Лестер», Зінченко вийшов у другому таймі

    Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті»
    «Манчестер Сіті» познущався над «Лестером» у 27 турі чемпіонату АПЛ. Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті» і спершу все складалося якнайкраще. Вже на 3-ій хвилині Стерлінг відкрив рахунок із пасу Кевіна де Брюйне. Проте через 20 хвилин українець не зміг зупинити прохід Джеймі Варді, який
    • Сьогодні, 11:32
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    Манчестер Сіті. Фото: ФК Манчестер Сіті
    Манчестер Сіті. Фото: ФК Манчестер Сіті

    Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті»

    «Манчестер Сіті» познущався над «Лестером» у 27 турі чемпіонату АПЛ.

    Олександр Зінченко потрапив до стартового складу «Ман Сіті» і спершу все складалося якнайкраще. Вже на 3-ій хвилині Стерлінг відкрив рахунок із пасу Кевіна де Брюйне.

    Проте через 20 хвилин українець не зміг зупинити прохід Джеймі Варді, який встановив остаточний підсумок першого тайму – 1:1.

    Натомість після перерви на полі була лише одна команда – «Манчестер Сіті». Серхіо Агуеро оформив покер, а де Брюйне – хет-трик за результативними передачами.

    У турнірній таблиці здобуток «Ман Сіті» зріс до 72 очок. «Лестер» залишився восьмим – 35 балів.

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    27-ий тур

    «Манчестер Сіті» – «Лестер» – 5:1

    Голи: Стерлінг(3), Агуеро(48, 53, 77, 90) – Варді(24)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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