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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка не зміг втримати перемогу над «Бернлі»

    «Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок
    Команда Гвардіоли подарувала добротному супернику нічию. «Манчестер Сіті» не обіграв «Бернлі» у матчі 26-го туру АПЛ. Рахунок на 22-й хвилині відкрив Даніло. Фактично манчестерці й моментів не творили ще, а же забили. Бернарду Сілва після розіграшу кутового відкинув Даніло під удар, і екс-захисник «Реала»
    • Сьогодні, 16:30
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    &laquo;Бернлі&raquo; &ndash; &laquo;Манчестер Сіті&raquo;. Фото: Getty Images
    «Бернлі» – «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

    «Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок

    Команда Гвардіоли подарувала добротному супернику нічию. «Манчестер Сіті» не обіграв «Бернлі» у матчі 26-го туру АПЛ.

    Рахунок на 22-й хвилині відкрив Даніло. Фактично манчестерці й моментів не творили ще, а же забили. Бернарду Сілва після розіграшу кутового відкинув Даніло під удар, і екс-захисник «Реала» бабахнув з правої у дальню дев'ятку.

    «Бернлі» міг кілька разів відігратись, однак ударам Бена Мі двічі чогось не вистачало. Спочатку Едерсон парирував класний удар капітана господарів, а потім його удару забракло влучності.

    «Сіті» також мав шанси. Де Брюйне ледь не зробив вихід з-під жорсткого пресингу смертельним – воротар впорався, а Агуеро розгубився на добиванні. Згодом Серхіо ще й не зміг пробити Поупа ударом впритул. Після перерви Даніло спробував повторити свій гольовий фокус, однак тут уже воротар «Бернлі» потягнув снаряд з-під поперечини.

    Едерсон у боргу не залишився і приблизно на 70-й перевів могутній удар Аарона Леннона у поперечку. Класний сейв ледь не знайшов продовження в атаці гостей, але Стерлінг зганьбився ударом повз порожні ворота з метра.

    Покарання для «Сіті» прийшло через 11 хвилин. Ідеальну діагональ Лоутона зловив на ногу Гудмундссон, якому нарешті вдалось прошити Едерсона.

    «Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок. У «Бернлі» 36 пунктів, і це 7-е місце.

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    26-ий тур

    «Бернлі» – «Манчестер Сіті» – 1:1

    Голи: Гудмундссон(82) – Даніло(22)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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