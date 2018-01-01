Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка не зміг втримати перемогу над «Бернлі»

«Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок

Команда Гвардіоли подарувала добротному супернику нічию. «Манчестер Сіті» не обіграв «Бернлі» у матчі 26-го туру АПЛ. Рахунок на 22-й хвилині відкрив Даніло. Фактично манчестерці й моментів не творили ще, а же забили. Бернарду Сілва після розіграшу кутового відкинув Даніло під удар, і екс-захисник «Реала»



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«Бернлі» – «Манчестер Сіті». Фото: Getty Images

«Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок

Команда Гвардіоли подарувала добротному супернику нічию. «Манчестер Сіті» не обіграв «Бернлі» у матчі 26-го туру АПЛ.

Рахунок на 22-й хвилині відкрив Даніло. Фактично манчестерці й моментів не творили ще, а же забили. Бернарду Сілва після розіграшу кутового відкинув Даніло під удар, і екс-захисник «Реала» бабахнув з правої у дальню дев'ятку.

«Бернлі» міг кілька разів відігратись, однак ударам Бена Мі двічі чогось не вистачало. Спочатку Едерсон парирував класний удар капітана господарів, а потім його удару забракло влучності.

«Сіті» також мав шанси. Де Брюйне ледь не зробив вихід з-під жорсткого пресингу смертельним – воротар впорався, а Агуеро розгубився на добиванні. Згодом Серхіо ще й не зміг пробити Поупа ударом впритул. Після перерви Даніло спробував повторити свій гольовий фокус, однак тут уже воротар «Бернлі» потягнув снаряд з-під поперечини.

Едерсон у боргу не залишився і приблизно на 70-й перевів могутній удар Аарона Леннона у поперечку. Класний сейв ледь не знайшов продовження в атаці гостей, але Стерлінг зганьбився ударом повз порожні ворота з метра.

Покарання для «Сіті» прийшло через 11 хвилин. Ідеальну діагональ Лоутона зловив на ногу Гудмундссон, якому нарешті вдалось прошити Едерсона.

«Манчестер Сіті» набирає 69 балів і відривається від «МЮ» на 16 очок. У «Бернлі» 36 пунктів, і це 7-е місце.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

26-ий тур

«Бернлі» – «Манчестер Сіті» – 1:1

Голи: Гудмундссон(82) – Даніло(22)

Джерело: Футбол 24