Чемпіонат Англії. «Манчестер Юнайтед» мінімально обіграв «Челсі»

«Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку

«Манчестер Юнайтед» переміг на «Челсі» у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:1. Команда Конте могла відкривати рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Алонсо виконав прострільну передачу з лівого флангу на Морату, а той з лінії воротарського майданчика влучив у поперечку. На цьому атака «Челсі» не



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«Манчестер Юнайтед» - «Челсі». Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку

«Манчестер Юнайтед» переміг на «Челсі» у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:1.

Команда Конте могла відкривати рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Алонсо виконав прострільну передачу з лівого флангу на Морату, а той з лінії воротарського майданчика влучив у поперечку.

На цьому атака «Челсі» не зупинилась, Азар опинився першим на добиванні, але неймовірний Де Хеа здійснив класний сейв та перевів сферу на кутовий.

Після цього «сині» продовжували діяти гостріше і таки відкрили рахунок на 32-й хвилині. Вілліан обігрався з Азаром, вийшов на побачення з Де Хеа та впевнено переграв іспанського голкіпера ударом в ближній кут.

«Манчестер Юнайтед», не продемонструвавши у першому таймі чогось екстраординарного в атаці, зумів зрівняти рахунок ще до перерви. Мартіаль відкинув м'яч під удар Лукаку, а бельгієць метрів з 6-ти пробив у дальній від Куртуа кут.

У другому таймі команди діяли за схожим ключем, а «червоні дияволи» вирвали перемогу завдяки джокеру Моурінью. Героєм «Олд Траффорд» судилося стати Лінгарду, який на 64-й хвилині замінив Мартіаля.

Через десять хвилин перебування на полі Джессі головою замкнув навісну передачу від Лукаку. Відзначимо, що у цьому епізоді Ромелу накрутив одразу декількох гравців «Челсі».

«Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку, яку раніше тимчасово окупував «Ліверпуль». «Челсі» залишився на 5-му місці (53 пункти).

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

27-ий тур

«Манчестер Юнайтед» – «Челсі» - 2:1

Голи: Лукаку(39), Лінгард(75) – Вілліан(32)

Джерело: Футбол 24