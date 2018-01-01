  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Англії. «Манчестер Юнайтед» мінімально обіграв «Челсі»

    «Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку
    «Манчестер Юнайтед» переміг на «Челсі» у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:1. Команда Конте могла відкривати рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Алонсо виконав прострільну передачу з лівого флангу на Морату, а той з лінії воротарського майданчика влучив у поперечку. На цьому атака «Челсі» не
    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; - &laquo;Челсі&raquo;. Фото: Getty Images
    «Манчестер Юнайтед» - «Челсі». Фото: Getty Images

    «Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку

    «Манчестер Юнайтед» переміг на «Челсі» у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:1.

    Команда Конте могла відкривати рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Алонсо виконав прострільну передачу з лівого флангу на Морату, а той з лінії воротарського майданчика влучив у поперечку.

    На цьому атака «Челсі» не зупинилась, Азар опинився першим на добиванні, але неймовірний Де Хеа здійснив класний сейв та перевів сферу на кутовий.

    Після цього «сині» продовжували діяти гостріше і таки відкрили рахунок на 32-й хвилині. Вілліан обігрався з Азаром, вийшов на побачення з Де Хеа та впевнено переграв іспанського голкіпера ударом в ближній кут.

    «Манчестер Юнайтед», не продемонструвавши у першому таймі чогось екстраординарного в атаці, зумів зрівняти рахунок ще до перерви. Мартіаль відкинув м'яч під удар Лукаку, а бельгієць метрів з 6-ти пробив у дальній від Куртуа кут.

    У другому таймі команди діяли за схожим ключем, а «червоні дияволи» вирвали перемогу завдяки джокеру Моурінью. Героєм «Олд Траффорд» судилося стати Лінгарду, який на 64-й хвилині замінив Мартіаля.

    Через десять хвилин перебування на полі Джессі головою замкнув навісну передачу від Лукаку. Відзначимо, що у цьому епізоді Ромелу накрутив одразу декількох гравців «Челсі».

    «Манчестер Юнайтед» у підсумку набрав 59 очок та повернув собі другу сходинку, яку раніше тимчасово окупував «Ліверпуль». «Челсі» залишився на 5-му місці (53 пункти).

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    27-ий тур

    «Манчестер Юнайтед» – «Челсі» - 2:1

    Голи: Лукаку(39), Лінгард(75) – Вілліан(32)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ