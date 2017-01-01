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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Юнайтед» впевнено здолав «Арсенал»

    Дві грубі помилки«Арсенала» в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині
    «Манчестер Юнайтед» в неймовірному матчі здобув перемогу над «Арсеналом» на Емірейтс (3:1). До матчу проти «Ман Юнайтед» «Арсенал» підходив з серією в 12 домашніх перемог поспіль, і раптова поява в стартовому складі Олександра Ляказетта говорила про те, що на цьому лондонці не мають наміру
    • Сьогодні, 21:33
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    Дві грубі помилки«Арсенала» в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині

    «Манчестер Юнайтед» в неймовірному матчі здобув перемогу над «Арсеналом» на Емірейтс (3:1).

    До матчу проти «Ман Юнайтед» «Арсенал» підходив з серією в 12 домашніх перемог поспіль, і раптова поява в стартовому складі Олександра Ляказетта говорила про те, що на цьому лондонці не мають наміру зупинятися.

    Проте, дві грубі помилки в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині. Спершу на своїй половині поля «різанув» Лоран Косельні, чим в результаті скористався Антоніо Валенсія, а потім грубо помилився у своїх воріт Шкодран Мустафі.

    «Юнайтед» за інерцією ще пару раз побіг до чужих воріт, після чого був оточений суперником фактично в своїй штрафній. Тільки дивом команда Жозе Моуріньо не пропустила до перерви, проте після паузи Ляказетт один м'яч відквитав.

    «Арсенал» усіма силами намагався зрівняти рахунок, але отримав контратаку, і Лінгард оформив дубль після пасу Погби. Поль слідом пішов, змусивши партнерів догравати в меншості, проте потрібний рахунок манкуніанці втримали.

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    15-ий тур

    «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3

    Голи: Ляказетт(49) – Валенсія(4), Лінгард(11, 63)

    «Арсенал»: Чех - Мустафі, Монреаль, Колашинаць, Косьельні - Озіл, Ремзі, Санчес, Джака, Белєрін - Ляказетт.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Смоллінг, Рохо, Валенсія, Лінделеф - Погба, Янг, Матіч, Лінгард - Марсьяль, Лукаку.

    Турнірна таблиця станом на 2 грудня
    Турнірна таблиця станом на 2 грудня

    Джерело: sportarena.com

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