Чемпіонат Англії. «Манчестер Юнайтед» впевнено здолав «Арсенал»

Дві грубі помилки«Арсенала» в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині

«Манчестер Юнайтед» в неймовірному матчі здобув перемогу над «Арсеналом» на Емірейтс (3:1). До матчу проти «Ман Юнайтед» «Арсенал» підходив з серією в 12 домашніх перемог поспіль, і раптова поява в стартовому складі Олександра Ляказетта говорила про те, що на цьому лондонці не мають наміру



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Дві грубі помилки«Арсенала» в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині

«Манчестер Юнайтед» в неймовірному матчі здобув перемогу над «Арсеналом» на Емірейтс (3:1).

До матчу проти «Ман Юнайтед» «Арсенал» підходив з серією в 12 домашніх перемог поспіль, і раптова поява в стартовому складі Олександра Ляказетта говорила про те, що на цьому лондонці не мають наміру зупинятися.

Проте, дві грубі помилки в обороні дозволили гостям забезпечити собі перевагу в два м'ячі вже на 11-й хвилині. Спершу на своїй половині поля «різанув» Лоран Косельні, чим в результаті скористався Антоніо Валенсія, а потім грубо помилився у своїх воріт Шкодран Мустафі.

«Юнайтед» за інерцією ще пару раз побіг до чужих воріт, після чого був оточений суперником фактично в своїй штрафній. Тільки дивом команда Жозе Моуріньо не пропустила до перерви, проте після паузи Ляказетт один м'яч відквитав.

«Арсенал» усіма силами намагався зрівняти рахунок, але отримав контратаку, і Лінгард оформив дубль після пасу Погби. Поль слідом пішов, змусивши партнерів догравати в меншості, проте потрібний рахунок манкуніанці втримали.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

15-ий тур

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3

Голи: Ляказетт(49) – Валенсія(4), Лінгард(11, 63)

«Арсенал»: Чех - Мустафі, Монреаль, Колашинаць, Косьельні - Озіл, Ремзі, Санчес, Джака, Белєрін - Ляказетт.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Смоллінг, Рохо, Валенсія, Лінделеф - Погба, Янг, Матіч, Лінгард - Марсьяль, Лукаку.

Турнірна таблиця станом на 2 грудня

Джерело: sportarena.com