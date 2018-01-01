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    Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» мінімально переграв «Арсенал»

    Перемога «Тоттенгема» виводить команду на третю сходинку
    У центральному матчі 27 туру АПЛ «шпори» здобули надважливу перемогу над принциповим суперником. Суперники видали абсолютно різні тайми. До перерви на полі точилася рівна боротьба – без реальних гольових моментів. Зате у другому таймі «Тоттенгем» буквально розірвав свого суперника. Рахунок відкрив Харрі Кейн, після
    • Сьогодні, 16:30
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    &laquo;Тоттенгем&raquo; &ndash; &laquo;Арсенал&raquo;. Фото: Getty Images
    «Тоттенгем» – «Арсенал». Фото: Getty Images

    Перемога «Тоттенгема» виводить команду на третю сходинку

    У центральному матчі 27 туру АПЛ «шпори» здобули надважливу перемогу над принциповим суперником.

    Суперники видали абсолютно різні тайми. До перерви на полі точилася рівна боротьба – без реальних гольових моментів. Зате у другому таймі «Тоттенгем» буквально розірвав свого суперника.

    Рахунок відкрив Харрі Кейн, після чого «шпори» створили ще шість розкішних нагод для взяття воріт «Арсенала» – блискуче зіграв Петр Чех. Як і його візаві Льоріс, коли Вілшер ефектно пробивав із середньої дистанції – один із рідкісних моментів гостей, після яких «каноніри» могли сподіватися на гол.

    Але свій головний шанс «Арсенал» змарнував на 90+3 хвилині, коли Ляказетт не влучив у дальній кут після рандеву із голкіпером.

    Перемога «Тоттенгема» виводить команду (поки що тимчасово) на третю сходинку – 52 очки. «Арсенал» залишився на шостому місці – 45 пунктів.

    Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга

    27-ий тур

    «Тоттенгем» – «Арсенал» – 1:0

    Джерело: Футбол 24

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