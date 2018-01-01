Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» мінімально переграв «Арсенал»

Перемога «Тоттенгема» виводить команду на третю сходинку

У центральному матчі 27 туру АПЛ «шпори» здобули надважливу перемогу над принциповим суперником. Суперники видали абсолютно різні тайми. До перерви на полі точилася рівна боротьба – без реальних гольових моментів. Зате у другому таймі «Тоттенгем» буквально розірвав свого суперника. Рахунок відкрив Харрі Кейн, після



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«Тоттенгем» – «Арсенал». Фото: Getty Images

Перемога «Тоттенгема» виводить команду на третю сходинку

У центральному матчі 27 туру АПЛ «шпори» здобули надважливу перемогу над принциповим суперником.

Суперники видали абсолютно різні тайми. До перерви на полі точилася рівна боротьба – без реальних гольових моментів. Зате у другому таймі «Тоттенгем» буквально розірвав свого суперника.

Рахунок відкрив Харрі Кейн, після чого «шпори» створили ще шість розкішних нагод для взяття воріт «Арсенала» – блискуче зіграв Петр Чех. Як і його візаві Льоріс, коли Вілшер ефектно пробивав із середньої дистанції – один із рідкісних моментів гостей, після яких «каноніри» могли сподіватися на гол.

Але свій головний шанс «Арсенал» змарнував на 90+3 хвилині, коли Ляказетт не влучив у дальній кут після рандеву із голкіпером.

Перемога «Тоттенгема» виводить команду (поки що тимчасово) на третю сходинку – 52 очки. «Арсенал» залишився на шостому місці – 45 пунктів.

Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга

27-ий тур

«Тоттенгем» – «Арсенал» – 1:0

Джерело: Футбол 24