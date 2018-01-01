Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» наприкінці матчу вирвав перемогу у «Крістал Пелас»
- Сьогодні, 16:26
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«Крістал Пелас» – «Тоттенгем». Фото: Getty Images
Завдяки цій перемозі «Тоттенгем» набрав 55 очок
В матчі 28 туру гол Кейна приніс перемогу «Тоттенгему» над «Крістал Пелас» (1:0).
Протягом матчу команда Маурісіо Почеттіно намагалася пробити оборону «Пелас». Навіть Деле Аллі двічі намагався випросити пенальті, симулюючи в штрафному майданчику супротивників, однак суддя не повірив ні в один з епізодів.
Гол Кейна на 89 хвилині після подачі з кутового приніс важку перемогу «шпорам» над «Крістал Пелас».
Завдяки цій перемозі «Тоттенгем» набрав 55 очок і піднявся на 4 місце, «Крістал Пелас» з 27 пунктами залишився на 17 позиції.
Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга
27-ий тур
«Крістал Пелас» – «Тоттенгем» – 0:1
Гол: Кейн(89)