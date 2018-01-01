Чемпіонат Англії. «Тоттенгем» наприкінці матчу вирвав перемогу у «Крістал Пелас»

Завдяки цій перемозі «Тоттенгем» набрав 55 очок

В матчі 28 туру гол Кейна приніс перемогу «Тоттенгему» над «Крістал Пелас» (1:0). Протягом матчу команда Маурісіо Почеттіно намагалася пробити оборону «Пелас». Навіть Деле Аллі двічі намагався випросити пенальті, симулюючи в штрафному майданчику супротивників, однак суддя не повірив ні в один з епізодів. Гол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Крістал Пелас» – «Тоттенгем». Фото: Getty Images

Завдяки цій перемозі «Тоттенгем» набрав 55 очок

В матчі 28 туру гол Кейна приніс перемогу «Тоттенгему» над «Крістал Пелас» (1:0).

Протягом матчу команда Маурісіо Почеттіно намагалася пробити оборону «Пелас». Навіть Деле Аллі двічі намагався випросити пенальті, симулюючи в штрафному майданчику супротивників, однак суддя не повірив ні в один з епізодів.

Гол Кейна на 89 хвилині після подачі з кутового приніс важку перемогу «шпорам» над «Крістал Пелас».

Завдяки цій перемозі «Тоттенгем» набрав 55 очок і піднявся на 4 місце, «Крістал Пелас» з 27 пунктами залишився на 17 позиції.

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

27-ий тур

«Крістал Пелас» – «Тоттенгем» – 0:1

Гол: Кейн(89)