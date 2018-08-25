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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка втрачає перші очки (відео)

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    Чемпіонат Англії. «Манчестер Сіті» Зінченка втрачає перші очки (відео)

    Підопічні Пепа Гвардіоли не змогли обіграти новочка вищого дивізіону «Вулвергемптон»

    «Манчестер Сіті» сенсаційно втратив очки у третьому турі чемпіонату Англії з футболу.

    «Містяни» не зуміли на виїзді перемогти «Вулвергемптон» – 1:1.

    Зауважимо, що український футболіст Олександр Зінченко не потрапив у заявку «Манчестер Сіті» на цей поєдинок.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 3-го туру

    «Вулвергемптон» – «Манчестер Сіті» – 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Болі (57), 1:1 – Лапорт (69)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Компані, Менді, Вокер, Лапорт, Фернандіньо, Гюндоган (Сане, 77), Сільва, Бернарду Сілва (Габріел Жезус, 62), Стерлінг (Марез, 85), Агуеро.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Олександр Зінченко
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