Чемпіонат Англії. «Вест Гем» в домашньому матчі поділив очки з «Лестером»

Нічия дозволила «Вест Гему» перервати двоматчеву програшну серію

У 13-му турі АПЛ «Вест Гем» у Лондоні не здолав «Лесте» – 1:1. «Лисиці» забили швидкий м’яч, коли на 8 хвилині Олбрайтон замкнув простріл Варді. Лондонці провалили дебют, але ввімкнулися в гру на початку 20-их хвилин. Господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму: Куяте забив головою після



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Нічия дозволила «Вест Гему» перервати двоматчеву програшну серію

У 13-му турі АПЛ «Вест Гем» у Лондоні не здолав «Лесте» – 1:1.

«Лисиці» забили швидкий м’яч, коли на 8 хвилині Олбрайтон замкнув простріл Варді. Лондонці провалили дебют, але ввімкнулися в гру на початку 20-их хвилин. Господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму: Куяте забив головою після подачі від Лансіні. У другому таймі Харт та Шмейхель більше не пропускали.

Лондонці набирають 10 очок та продовжують перебувати на дні турнірної таблиці. «Лестер» має в активі 14 пунктів.

У 14 турі АПЛ Девід Мойєс з своїми «молотками» вирушить до Ліверпуля, де зіграє проти «Евертона». Клод Пюель знову протистоятиме столичній команді, на цей раз «Тоттенгему».

Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

13-ий тур

«Вест Гем» – «Лестер» – 1:1

Голи: Куяте (45) – Олбрайтон(8)

Джерело: Футбол 24