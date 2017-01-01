  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Англії. «Вест Гем» в домашньому матчі поділив очки з «Лестером»

    Нічия дозволила «Вест Гему» перервати двоматчеву програшну серію
    У 13-му турі АПЛ «Вест Гем» у Лондоні не здолав «Лесте» – 1:1. «Лисиці» забили швидкий м’яч, коли на 8 хвилині Олбрайтон замкнув простріл Варді. Лондонці провалили дебют, але ввімкнулися в гру на початку 20-их хвилин. Господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму: Куяте забив головою після
    • 25 Листопада, 10:17
    • Розсилка

    Нічия дозволила «Вест Гему» перервати двоматчеву програшну серію

    У 13-му турі АПЛ «Вест Гем» у Лондоні не здолав «Лесте» – 1:1.

    «Лисиці» забили швидкий м’яч, коли на 8 хвилині Олбрайтон замкнув простріл Варді. Лондонці провалили дебют, але ввімкнулися в гру на початку 20-их хвилин. Господарі зрівняли рахунок наприкінці першого тайму: Куяте забив головою після подачі від Лансіні. У другому таймі Харт та Шмейхель більше не пропускали.

    Лондонці набирають 10 очок та продовжують перебувати на дні турнірної таблиці. «Лестер» має в активі 14 пунктів.

    У 14 турі АПЛ Девід Мойєс з своїми «молотками» вирушить до Ліверпуля, де зіграє проти «Евертона». Клод Пюель знову протистоятиме столичній команді, на цей раз «Тоттенгему».

    Чемпіонат Англії. Прем’єр-ліга

    13-ий тур

    «Вест Гем» – «Лестер» – 1:1

    Голи: Куяте (45) – Олбрайтон(8)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ