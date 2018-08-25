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    Чемпіонат Англії. Ярмоленко не допоміг «Вест Гему» врятуватися у матчі з «Арсеналом» (відео)

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - Чемпіонат Англії. Ярмоленко не допоміг «Вест Гему» врятуватися у матчі з «Арсеналом» (відео)
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Підопічні Мануеля Пелегріні зазнали третьої поразки поспіль на старті сезону і закріпилися на останньому рядку турнірної таблиці.

    Андрій Ярмоленко знову залишився у запасі, українець з'явився на полі на 76-й хвилині матчу проте результативними діями відзначитися на зумів.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 3-го туру

    «Арсенал» – «Вест Гем» – 3:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Арнаутович (25), 1:1 – Монреаль (30), 2:1 – Діоп (70, а/гол), 3:1 – Велбек (90+2)

    «Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Папастатопулос, Гендузі (Торрейра, 56), Джака, Ремзі, Мхітарян, Івобі (Ляказетт, 46), Обамеянг (Велбек, 75).

    «Вест Гем»: Фабіанськи, Бальбуена, Масуаку, Фредерікс, Діоп, Снодграсс (Ярмоленко, 75), Феліпе Андерсон, Антоніо (Перес, 63), Санчес, Арнаутович (Ернандес, 59), Вілшер.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Андрій Ярмоленко
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