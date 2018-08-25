Чемпіонат Англії. Ярмоленко не допоміг «Вест Гему» врятуватися у матчі з «Арсеналом» (відео)
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Фото взяте з сайту ua-football.com
Підопічні Мануеля Пелегріні зазнали третьої поразки поспіль на старті сезону і закріпилися на останньому рядку турнірної таблиці.
Андрій Ярмоленко знову залишився у запасі, українець з'явився на полі на 76-й хвилині матчу проте результативними діями відзначитися на зумів.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 3-го туру
«Арсенал» – «Вест Гем» – 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Арнаутович (25), 1:1 – Монреаль (30), 2:1 – Діоп (70, а/гол), 3:1 – Велбек (90+2)
«Арсенал»: Чех, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Папастатопулос, Гендузі (Торрейра, 56), Джака, Ремзі, Мхітарян, Івобі (Ляказетт, 46), Обамеянг (Велбек, 75).
«Вест Гем»: Фабіанськи, Бальбуена, Масуаку, Фредерікс, Діоп, Снодграсс (Ярмоленко, 75), Феліпе Андерсон, Антоніо (Перес, 63), Санчес, Арнаутович (Ернандес, 59), Вілшер.