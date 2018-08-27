Чемпіонат Бельгії. «Андерлехт» Макаренка програв, «Гент» Яремчука та Пластуна виграв



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Фот ФК «Гент»

Українські футболісти вдалими діями не відзначилися

Український півзахисник, якого Андрій Шевченко запросив на найближчий збір національної команди, вийшов у стартовому складі «Андерлехту» та провів повний матч.

Долю зустрічі було вирішено ще у першому таймі, коли господарі забили двічі, а гості – раз, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Програвши «Брюгге» (1:2), «Андерлехт» поступився суперникові першою сходинкою у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Тепер конкурентів розділяє один пункт.

У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі брюссельців п’ять матчів, віддав результативну передачу та заробив дві жовті картки.

Водночас, нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди, але до кінця матч з «Локереном» не дограв.

У п’ятому турі чемпіонату Бельгії «Гент» приймав аутсайдера – «Локерен», здобувши важку перемогу – 2:1.

Український форвард розпочав матч зі старту, але був замінений на 68-й хвилині. Ще один українець у складі переможців, захисник Ігор Пластун, провів повний поєдинок.

Після п’яти турів «Гент» посідає шосту сходинку у турнірній таблиці бельгійської першості (10 очок).