Чемпіонат Іспанії. «Валенсія» та «Барселона» зіграли внічию. Інші матчі 13 туру
- Вчора, 08:00
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26 листопада відбулися чергові матчі 13 туру чемпіонату Іспанії
«У неділю, 26 листопада відбулися матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії.
Так, «Депортиво» вдома зіграв внічию з «Атлетиком», «Реал Сосьєдад» розійшовся миром з «Лас-Пальмасом», «Вільярреал» програв «Севільї», а в центральному матчі дня «Барселона» не змогла переграти «Валенсію».
Чемпіонат Іспанії з футболу
13-й тур
«Реал Сосьєдад» - «Лас-Пальмас» 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Домінгес (21), 1:1 - Вілліан Жозе (31), 2:1 - Янузай (62), 2:2 - Вієра (67)
«Вільярреал» - «Севілья» 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - Бакамбю (19), 2:0 - Бакка (53), 2:1 - Лангле (56), 2:2 - Васкес (57), 2:3 - Банега (78, пен)
«Депортиво» - «Атлетик» 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Суаета (16), 1:1 - Адріан (35), 1:2 - Іньякі Віллімас (60), 2:2 - Шер (76)
«Валенсія» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Родріго (60), 1:1 - Альба (82)
«Валенсія»: Нето, Габріел, Гайя, Монтойя, Гарай (Рубен Везу, 86), Кондогбіа, Парехо, Гонсалу Гедеш, Солер (Санті Міна, 89), Родріго (Перейра, 82), Дзадза
«Барселона»: Тер Штеген, Вермален, Нелсон Семеду (Алеш Відаль, 80), Умтіті, Альба, Іньєста (Деніс Суарес, 72), Пауліньо, Ракітич (Деулофеу, 68), Бускетс, Суарес, Мессі
Попередження: Кондогбіа (32), Габріел (44), Родріго (74), Перейра (89)