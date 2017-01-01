Чемпіонат Італії. «Інтер» обіграв «Кальярі» та очолив турнірну таблицю

Міланський клуб обходить «Наполі» та осідає на чолі турнірної таблиці

В 14-му турі Серії А міланський «Інтер» на чужому полі без особливих проблем переграв «Кальярі». На початку матчу більше атакували господарі, але нічим, окрім великої кількості кутових не запам’ятались. Захисники «Інтера» легко справились зі всіма загрозами і дочекались своєї нагоди. На 29-й хвилині один



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Міланський клуб обходить «Наполі» та осідає на чолі турнірної таблиці

В 14-му турі Серії А міланський «Інтер» на чужому полі без особливих проблем переграв «Кальярі».

На початку матчу більше атакували господарі, але нічим, окрім великої кількості кутових не запам’ятались. Захисники «Інтера» легко справились зі всіма загрозами і дочекались своєї нагоди.

На 29-й хвилині один з хавбеків «Інтера» виконав подачу у штрафний, де, після серії рикошетів м’яч потрапив до Ікарді, а той, без роздумів відправив його у ворота. Окрім цього, небезпеку у володіннях Кальярі створювали Перішіч та Кандрева, але перший тайм так і закінчився.

На початку другого тайму відзначився Брозовіч, який щойно з’явився на заміну. Марсело на лінії штрафного майданчика класно піймав м’яч на ногу і потужно відправив його у ворота. Голкіпер «Кальярі» виявився безсилим.

На 71-й хвилині Паволетті скоротив відставання в рахунку красиво пробивши з лету, проте через 13 хвилин Ікарді оформив дубль та знову зробив перевагу «Інтера» більш комфортною.

Міланський клуб обходить «Наполі» та осідає на чолі турнірної таблиці. «Кальярі» займає 13 місце.

Чемпіонат Італії. Серія А

14-ий тур

«Кальярі» - «Інтер» - 1:3

Голи: Паволетті(71) – Ікарді(29,84), Брозовіч(55)

Джерело: Футбол 24