Чемпіонат Італії. «Наполі» переграв «Удінезе» і повернув лідерство в Серії А
- Вчора, 18:18
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Розсилка
В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною
«Наполі» в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії на виїзді мінімально переграв «Удінезе» (1:0).
Матч проти команди з нижньої половини турнірної таблиці дався неаполітанцям непросто. В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною і «Наполі» вичавив з неї максимум при мінімумі можливостей.
Єдиний гол в грі в активі Жоржина, який на 33-й хвилині відкрив рахунок.
Моментів у «Наполі» було небагато, а тому в кінцівці гості сконцентрувалися на тому, щоб не упустити перемогу і в підсумку досягли свого.
Перемога дозволила «Наполі» повернути собі першу сходинку в Серії А, яку вчора зайняв «Інтер», який обіграв в звітному турі «Кальярі» (3:1).
Чемпіонат Італії. Серія А
14-ий тур
«Удінезе» - «Наполі» - 0:1
Джерело: sportarena.com