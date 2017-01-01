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    Чемпіонат Італії. «Наполі» переграв «Удінезе» і повернув лідерство в Серії А

    В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною
    «Наполі» в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії на виїзді мінімально переграв «Удінезе» (1:0). Матч проти команди з нижньої половини турнірної таблиці дався неаполітанцям непросто. В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною і «Наполі» вичавив з неї максимум при мінімумі можливостей. Єдиний гол в грі в
    • Вчора, 18:18
    • Розсилка

    В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною

    «Наполі» в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії на виїзді мінімально переграв «Удінезе» (1:0).

    Матч проти команди з нижньої половини турнірної таблиці дався неаполітанцям непросто. В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною і «Наполі» вичавив з неї максимум при мінімумі можливостей.

    Єдиний гол в грі в активі Жоржина, який на 33-й хвилині відкрив рахунок.

    Моментів у «Наполі» було небагато, а тому в кінцівці гості сконцентрувалися на тому, щоб не упустити перемогу і в підсумку досягли свого.

    Перемога дозволила «Наполі» повернути собі першу сходинку в Серії А, яку вчора зайняв «Інтер», який обіграв в звітному турі «Кальярі» (3:1).

    Чемпіонат Італії. Серія А

    14-ий тур

    «Удінезе» - «Наполі» - 0:1

    Джерело: sportarena.com

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