Чемпіонат Італії. «Наполі» переграв «Удінезе» і повернув лідерство в Серії А

В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною

«Наполі» в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії на виїзді мінімально переграв «Удінезе» (1:0). Матч проти команди з нижньої половини турнірної таблиці дався неаполітанцям непросто. В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною і «Наполі» вичавив з неї максимум при мінімумі можливостей. Єдиний гол в грі в



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В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною

«Наполі» в поєдинку 14-го туру чемпіонату Італії на виїзді мінімально переграв «Удінезе» (1:0).

Матч проти команди з нижньої половини турнірної таблиці дався неаполітанцям непросто. В цілому гра видалася досить наполегливою і рівною і «Наполі» вичавив з неї максимум при мінімумі можливостей.

Єдиний гол в грі в активі Жоржина, який на 33-й хвилині відкрив рахунок.

Моментів у «Наполі» було небагато, а тому в кінцівці гості сконцентрувалися на тому, щоб не упустити перемогу і в підсумку досягли свого.

Перемога дозволила «Наполі» повернути собі першу сходинку в Серії А, яку вчора зайняв «Інтер», який обіграв в звітному турі «Кальярі» (3:1).

Чемпіонат Італії. Серія А

14-ий тур

«Удінезе» - «Наполі» - 0:1

Джерело: sportarena.com