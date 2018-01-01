Чемпіонат Італії. «Рома» розгромила «Беневенто», «Інтер» переграв «Болонью». Інші матчі
- Сьогодні, 08:54
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11 лютого відбулися матчі 24 туру італійської Серії А
У неділю, 11 лютого, відбувся ряд матчі 24 туру чемпіонату Італії з футболу.
Так, «Сассуоло» та «Кальярі» зіграли внічию, «К'єво» програв «Дженоа», «Торіно» був сильніше за «Удінезе», «Інтер» переграв «Болонью», «Сампдорія» виграла у «Верони», а «Рома» розгромила «Беневенто».
Чемпіонат Італії з футболу
24-й тур
«Сассуоло - «Кальярі» 0:0
«К'єво - «Дженоа» 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Лаксальт (90)
«Торіно - «Удінезе» 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Нкулу (32). 2:0 - Белотті (66)
«Сампдорія - «Верона» 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Баррето (50), 2:0 - Квальярелла (85)
«Інтер» - «Болонья» 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Едер (2). 1:1 - Паласіо (25), 2:1 - Карамо (63)
«Інтер»: Ханданович, Жоау Канселу, Шкріньяр, Міранда (Лопес, 46), Д`Амброзіо, Весіно, Валеро, Перішич, Брозович (Рафінья, 58), Карамо (Гальярдіні, 73), Едер
«Рома» - «Беневенто» 5:2 (1:1)
Голи»: 0:1 - Гільєрме (7), 1:1 - Фасіо (26), 2:1 - Джеко (59), 3:1 - Ундер (62), 4:1 - Ундер (75), 4:2 - Бріньола (76), 5:2 - Дефрель (90, пен)
«Рома»: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Флоренці, Ундер (де Россі, 82), Стротман, Перотті (Шик, 89), Жерсон, Ель-Шаараві (Дефрель, 56), Джеко