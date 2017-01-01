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    Чемпіонат Італії. «Ювентус» розгромив «Кротоне, «Мілан» не зміг переграти Торіно». Матчі 14 туру

    26 листопада відбулися чергові матчі 14 туру чемпіонату Італії
    У 14-му турі італійської серії А «Інтер» взяв верх над «Кальярі», «Мілан» зіграв внічию з «Торіно», «Наполі» переміг «Удінезе», а «Ювентус» розгромив «Кротоне». Чемпіонат Італії з футболу 14-й тур «Мілан» - «Торіно» 0:0
    • Вчора, 08:24
    • Розсилка

    26 листопада відбулися чергові матчі 14 туру чемпіонату Італії

    У 14-му турі італійської серії А «Інтер» взяв верх над «Кальярі», «Мілан» зіграв внічию з «Торіно», «Наполі» переміг «Удінезе», а «Ювентус» розгромив «Кротоне».

    Чемпіонат Італії з футболу

    14-й тур

    «Мілан» - «Торіно» 0:0

    «Мілан»: Доннарумма, Сапата, Бонуччі, Романьйолі, Родрігес, Кессіе, Монтоліво, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Сусо, Калінич (Кутроне, 77), Андре Сілва

    «Дженоа» - «Рома» 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 - Ель-Шаараві (59), 1:1 - Лападула (70, пен)

    «Рома»: Аліссон, Флоренці, Фасіо, Жезус, Коларов, Наїнгголан (Шик, 87), де Россі, Стротман, Ель-Шаараві (Гоналон, 78), Джеко, Перотті (Дефрель, 58)

    «Удінезе»  - «Наполі 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Жоржиньо (33)

    «Наполі» : Рейна, Маджо, Кірікеш, Кулібалі, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Діавара, 71), Гамшик (Рог, 83), Кальєхон, Мертенс, Інсіньє (Зелінськи, 78)

    «Лаціо» - «Фіорентина» 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 - Де Врей (25), 1:1 - Ель-Бабакар (90)

    «Ювентус» - «Кротоне» 3:0 (0:0)

    Голи: 1:0 - Манджукич (52), 2:0 - Де Шильо (60), 3:0 - Бенатія (71)

    «Ювентус»: Буффон, Бенатія, Геведес (П'янич, 68), Алекс Сандро, Бардзальї, Матюїді, Маркізіо (Стураро, 77), Дуглас Коста, Ліхтштайнер (Де Шильо, 57), Манджукич, Дібала

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