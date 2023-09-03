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Чемпіонат Європи з волейболу: Україна стартувала з трьох поразок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чемпіонат Європи з волейболу: Україна стартувала з трьох поразок
У понеділок, 4 вересня, Україна в четвертому матчі групового раунду зіграє проти Фінляндії
Фото: CEV

«Синьо-жовті» після трьох турів залишаються останніми в групі

Збірна України зазнала третьої поспіль поразки в груповому раунді волейбольного Євро-2023 серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша за підсумками чотирьох сетів поступилася Болгарії – 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).

«Синьо-жовті» досі набрали одне залікове очко у трьох турах, програвши також Словенії (1:3) та Хорватії (2:3). 

Група В. Турнірна таблиця

  1. Словенія – 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (співвідношення сетів – 9:1)
  2. Болгарія – 2 перемоги (3), 6 очок (7:5)
  3. Хорватія – 2 перемоги (3), 5 очок (6:5)
  4. Фінляндія – 1 перемога (3), 3 очки (4:6)
  5. Іспанія – 1 перемога (3), 3 очки (3:7)
  6. Україна – 0 перемог (3), 1 очко (4:9)

У понеділок, 4 вересня, Україна в четвертому матчі групового раунду зіграє проти Фінляндії. До плей-оф з групи виходять чотири найсильніші збірні.

Варто зазначити, що Україна зберігає шанси на вихід у плей-оф.

За яких умов це можливо:

1. Україна має виграти два останні матчі (проти Фінляндії та Іспанії) не з рахунком 3:2 – це гарантований вихід у плей-оф, щонайменше четверте місце.

2. Якщо Хорватія програє два останні матчі (проти Болгарії та Словенії) не з рахунком 2:3, а Україна виконає пункт №1 (дві перемоги не по 3:2) – Україна фінішує на третьому місці у групі.

Поразка у будь-якому з двох останніх матчів означає для України виліт з Євро-2023.

Джерело
Теги: волейбол

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