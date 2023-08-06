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Україна вперше здобуває медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вперше здобуває медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу
Попов та Резнік увійшли в історію українського пляжного волейболу

Українці здобули впевнену перемогу в бронзовому матчі з італійцями

Українська пара Сергія Попова та Едуарда Рєзніка здобула бронзову медаль чемпіонату Європи-2023 з пляжного волейболу.

У півфіналі Попов та Резнік зустрічалися з представниками Нідерландів Луїні/де Гротом, яким поступилися у конкурентному поєдинку (20-22, 18-21).

За історичні нагороди у поєдинку за третє місці українці мали поборотися з італійцями Коттафавою та Ніколаї.

Попов та Резнік у першій партії трималися пліч-о-пліч з італійцями, але у клатчі стартового сету саме синьо-жовтий дует проявив себе краще – 22:20. На початку другої партії боротьба теж тривала, але у якийсь момент українці почали демонструвати фантастичну гру, відірвавшись від суперників на 7 очок.

Фінальну крапку Сергій та Едуард поставили на подачі італійців – 21:13 та перша в історії Чемпіонатів Європи нагорода для України!

Теги: пляжний волейбол

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