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    Чемпіонат світу з біатлону: Меркушина зайняла 13 місце в індивідуальній гонці

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    Найкращою в складі збірної України стала Анастасія Меркушина - Чемпіонат світу з біатлону: Меркушина зайняла 13 місце в індивідуальній гонці
    Найкращою в складі збірної України стала Анастасія Меркушина

    Найдосвідченіші українки Віта Семеренко та Олена Підгрушна не потрапили до залікової зони

    У вівторок, 16 лютого, в словенській Поклюці відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу-2021 з біатлону.

    Чемпіонкою світу стала чешка Маркета Давидова, вона одна з двох біатлоністок, що відстрілялися ідеально. Всього в гонці взяли участь 97 спортсменок. Срібну медаль завоювала шведка Ганна Еберг, а бронзою поповнити медальну скарбничку збірної Норвегии Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

    Найкращою в складі збірної України стала Анастасія Меркушина, яка з однією хвилиною штрафу в пасіві посіла 13 місце. Юлія Джима перед гонкою мала шанси виграти Малий кришталевий глобус, однак через три промахи на другому вогневому рубежі залишилася не тільки без трофея, але й не кваліфікувалася до мас-старту.

    Найдосвідченіші українки Віта Семеренко та Олена Підгрушна не потрапили до залікової зони – 41 и 43 позиції в підсумковому протоколі.

    Результати гонки:

    1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:27,7
    2. Анна Еберг (0+0+1+0) +27,9
    3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+1+0+0) +1:04,0
    ...
    13. Анастасія Меркушина (1+0+0+0) +2:28,0
    32. Юлія Джима (0+3+0+1) +4:06,4
    41. Віта Семеренко (0+1+0+1) +4:39,1
    43. Олена Підгрушна (1+2+0+1) +4:55,0

    Джерело: Sport.ua

    Теги: біатлон чемпіонат світу Олена Підгрушна Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Маркета Давидова
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