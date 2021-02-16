Чемпіонат світу з біатлону: Меркушина зайняла 13 місце в індивідуальній гонці

Найдосвідченіші українки Віта Семеренко та Олена Підгрушна не потрапили до залікової зони

У вівторок, 16 лютого, в словенській Поклюці відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату світу-2021 з біатлону.

Чемпіонкою світу стала чешка Маркета Давидова, вона одна з двох біатлоністок, що відстрілялися ідеально. Всього в гонці взяли участь 97 спортсменок. Срібну медаль завоювала шведка Ганна Еберг, а бронзою поповнити медальну скарбничку збірної Норвегии Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

Найкращою в складі збірної України стала Анастасія Меркушина, яка з однією хвилиною штрафу в пасіві посіла 13 місце. Юлія Джима перед гонкою мала шанси виграти Малий кришталевий глобус, однак через три промахи на другому вогневому рубежі залишилася не тільки без трофея, але й не кваліфікувалася до мас-старту.

Найдосвідченіші українки Віта Семеренко та Олена Підгрушна не потрапили до залікової зони – 41 и 43 позиції в підсумковому протоколі.

Результати гонки:

1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:27,7

2. Анна Еберг (0+0+1+0) +27,9

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+1+0+0) +1:04,0

...

13. Анастасія Меркушина (1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлія Джима (0+3+0+1) +4:06,4

41. Віта Семеренко (0+1+0+1) +4:39,1

43. Олена Підгрушна (1+2+0+1) +4:55,0

Джерело: Sport.ua