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    Чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна визначила склад на естафету

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    Фінішером команди тренерський штаб обрав Анну Рижикову - Чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна визначила склад на естафету
    Фінішером команди тренерський штаб обрав Анну Рижикову
    Сайт Європейських ігор-2019

    Наша команда побіжить в одному забігу з фаворитками

    Сьогодні о 19:55 за київським часом на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що триває в столиці Катару Досі, розпочнуться кваліфікаційні забіги жіночих команд в естафеті 4х400 метрів.

    Напередодні тренерський штаб збірної України визначився з квартетом, який спробує пробитися до фіналу світової першості. За повідомленням Фейсбук-пабліка Федерації легкої атлетики Запорізької області, склад нашої команди за місцями на етапах матиме такий вигляд: Катерина Климюк – Ольга Ляхова – Тетяна Мельник – Анна Рижикова. Першою резервісткою є дворазова чемпіонка Європи  серед юніорів Анастасія Бризгіна.

    Українки бігтимуть у другому забігу. Їхніми суперницями будуть команди Великої Британії, Бельгії, Куби, США, Ботсвани, Швейцарії та Італії.

     Читайте також: Українська легкоатлетка була впевнена, що в її забігу поб’ють світовий рекорд
    чемпіонат світу легка атлетика Ольга Ляхова Анна Рижикова Тетяна Мельник Катерина Климюк Анастасія Бризгіна Костянтин Рурак
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