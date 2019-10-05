Чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна визначила склад на естафету



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Фінішером команди тренерський штаб обрав Анну Рижикову Сайт Європейських ігор-2019

Наша команда побіжить в одному забігу з фаворитками

Сьогодні о 19:55 за київським часом на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що триває в столиці Катару Досі, розпочнуться кваліфікаційні забіги жіночих команд в естафеті 4х400 метрів.

Напередодні тренерський штаб збірної України визначився з квартетом, який спробує пробитися до фіналу світової першості. За повідомленням Фейсбук-пабліка Федерації легкої атлетики Запорізької області, склад нашої команди за місцями на етапах матиме такий вигляд: Катерина Климюк – Ольга Ляхова – Тетяна Мельник – Анна Рижикова. Першою резервісткою є дворазова чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Бризгіна.

Українки бігтимуть у другому забігу. Їхніми суперницями будуть команди Великої Британії, Бельгії, Куби, США, Ботсвани, Швейцарії та Італії.