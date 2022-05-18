Чемпіонат України з волейболу вирішили не догравати
Вітчизняні шанувальники волейболу все-таки отримали своїх чемпіонів та призерів, які визначилися за результатами І-го етапу
Ще одне спортивне змагання не змогли дограти через розв’язану путінським режимом війну. Як повідомили у Федерації волейболу України, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет ФВУ через воєнний стан, введений у країні у зв’язку з вторгненням у країну кремлівських військ.
Проте у ФВУ все ж таки вирішили визначити чемпіонів та призерів сезону 2021/22. Їх затвердили за результатами першого етапу чоловічого та жіночого чемпіонатів без урахування матчів півфіналів, плей-офф та фіналів.
Чоловіча Суперліга:
- 1 місце – Епіцентр-Подоляни
- 2 місце – Барком-Летючі миші
- 3 місце – Дніпро-Прометей
Жіноча Суперліга:
- 1 місце – Прометей
- 2 місце – Хімік
- 3 місце – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ.
Чемпіонати України серед чоловічих колективів Вищої, Першої та Другої ліг-Дмарт завершено без визначення переможців і призерів. Така ж участь спіткала й жіночу Першу лігу-Дмарт.
До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.