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    Чемпіонат України з волейболу вирішили не догравати

    Чемпіонат України з волейболу завершено достроково - Чемпіонат України з волейболу вирішили не догравати
    Чемпіонат України з волейболу завершено достроково
    фото: fvu.in.ua

    Вітчизняні шанувальники волейболу все-таки отримали своїх чемпіонів та призерів, які визначилися за результатами І-го етапу

    Ще одне спортивне змагання не змогли дограти через розв’язану путінським режимом війну. Як повідомили у Федерації волейболу України, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.

    Таке рішення ухвалив виконавчий комітет ФВУ через воєнний стан, введений у країні у зв’язку з вторгненням у країну кремлівських військ.

    Проте у ФВУ все ж таки вирішили визначити чемпіонів та призерів сезону 2021/22. Їх затвердили за результатами першого етапу чоловічого та жіночого чемпіонатів без урахування матчів півфіналів, плей-офф та фіналів.

    Чоловіча Суперліга:

    • 1 місце – Епіцентр-Подоляни
    • 2 місце – Барком-Летючі миші
    • 3 місце – Дніпро-Прометей

    Жіноча Суперліга:

    • 1 місце – Прометей
    • 2 місце – Хімік
    • 3 місце – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ.

    Чемпіонати України серед чоловічих колективів Вищої, Першої та Другої ліг-Дмарт завершено без визначення переможців і призерів. Така ж участь спіткала й жіночу Першу лігу-Дмарт.

    До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.

    Теги: росія окупанти спорт війна чемпіонат України волейбол воєнний стан Україна окупація Суперліга #stoprussia
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    Чемпіонат України з волейболу вирішили не догравати