Чемпіонат України з волейболу вирішили не догравати

Вітчизняні шанувальники волейболу все-таки отримали своїх чемпіонів та призерів, які визначилися за результатами І-го етапу

Ще одне спортивне змагання не змогли дограти через розв’язану путінським режимом війну. Як повідомили у Федерації волейболу України, чемпіонат України з волейболу завершено достроково.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет ФВУ через воєнний стан, введений у країні у зв’язку з вторгненням у країну кремлівських військ.

Проте у ФВУ все ж таки вирішили визначити чемпіонів та призерів сезону 2021/22. Їх затвердили за результатами першого етапу чоловічого та жіночого чемпіонатів без урахування матчів півфіналів, плей-офф та фіналів.

Чоловіча Суперліга:

1 місце – Епіцентр-Подоляни

2 місце – Барком-Летючі миші

3 місце – Дніпро-Прометей

Жіноча Суперліга:

1 місце – Прометей

2 місце – Хімік

3 місце – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ.

Чемпіонати України серед чоловічих колективів Вищої, Першої та Другої ліг-Дмарт завершено без визначення переможців і призерів. Така ж участь спіткала й жіночу Першу лігу-Дмарт.

До слова, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.