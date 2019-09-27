Українська атлетка встановила особистий рекорд і вийшла у фінал чемпіонату світу



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Ірина Климець вдруге за нетривалий час покращила особистий рекорд Жорстка атлетика

Ірина Климець зробила гарний заспів на старті чемпіонату світу з легкої атлетики

На стадіоні «Халіфа» у катарській столиці Досі стартував чемпіонат світу з легкої атлетики.

Перша ж проба боєм виявилася України успішною. Волинянка Ірина Климець метнула молот на 72,93 метри, встановила особистий рекорд і подолала потрібний для виходу в фінал кваліфікаційний норматив.

Цікаво, що попередній «personal best» Ірина встановила зовсім нещодавно. Під час турніру в польській Стальовій Волі українка показала результат 72,67 м.

Фінал змагань жінок у метанні молота відбудеться завтра, 28 вересня, починаючи з 19:25 за київським часом.