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    Українська атлетка встановила особистий рекорд і вийшла у фінал чемпіонату світу

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    Ірина Климець вдруге за нетривалий час покращила особистий рекорд - Українська атлетка встановила особистий рекорд і вийшла у фінал чемпіонату світу
    Ірина Климець вдруге за нетривалий час покращила особистий рекорд
    Жорстка атлетика

    Ірина Климець зробила гарний заспів на старті чемпіонату світу з легкої атлетики

    На стадіоні «Халіфа» у катарській столиці Досі стартував чемпіонат світу з легкої атлетики.

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    Перша ж проба боєм виявилася України успішною. Волинянка Ірина Климець метнула молот на 72,93 метри, встановила особистий рекорд і подолала потрібний для виходу в фінал кваліфікаційний норматив.

    Цікаво, що попередній «personal best» Ірина встановила зовсім нещодавно. Під час турніру в польській Стальовій Волі українка показала результат 72,67 м.

    Фінал змагань жінок у метанні молота відбудеться завтра, 28 вересня, починаючи з 19:25 за київським часом.

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